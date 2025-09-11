ശ്രീചിത്രയിൽ എം.ടെക് ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്

ശ്രീചിത്രയിൽ എം.ടെക് ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്രയിൽ ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടുവർഷത്തെ എം.ടെക് ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈനിൽ സെപ്റ്റംബർ 18 വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. ആകെ ഒമ്പത് സീറ്റാണുള്ളത്. മൊത്തം കോഴ്സ് ഫീസ് (ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഉൾപ്പെടെ) 1,22,000 രൂപ. അപേക്ഷാഫീസ് 1500 രൂപ. എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിന് 1200 രൂപ.
പ്രവേശനയോഗ്യത:ബയോമെഡിക്കൽ/ബയോടെക്നോളജി/കെമിക്കൽ/കമ്പ്യൂട്ടർ/ഐ.ടി/ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇലക്ട്രോണിക്സ്/മെക്കാനിക്കൽ മുതലായ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ബി.ഇ/ബി.ടെക് (6.5 സി.ജി.പി.എ/തത്തുല്യ മാർക്കിൽ കുറയരുത്). തത്തുല്യ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ
എം.എസ്സി(ബയോകെമിസ്ട്രി/ബയോഫിസിക്സ്/ബയോടെക്നോളജി/കെമിസ്ട്രി/ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഫിസിക്സ് മുതലായവ). പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഗേറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടാവണം.
എം.ബി.ബി.എസ്/ബി.ഡി.എസ്/ബി.ഫാം/ബി.വി.എസ് സി/ഫാം.ഡി മുതലായ യോഗ്യത (നീറ്റ് പി.ജി/നീറ്റ്- എം.ഡി.എസ് മുതലായ യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം) ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. വിശദമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും സെലക്ഷൻ നടപടികളും അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതിയും അടക്കമുള്ള പ്രോസ്പെക്ടസ് https://www.sctimst.ac.in/ൽ ലഭ്യമാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register