Madhyamam
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 7:39 AM IST

    ശ്രീചിത്രയിൽ എം.ടെക് ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്

    ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    ശ്രീചിത്രയിൽ എം.ടെക് ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ശ്രീ​ചി​ത്ര​യി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ എം.​ടെ​ക് ബ​യോ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ഴ്സ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18 വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ആ​കെ ഒ​മ്പ​ത് സീ​റ്റാ​ണു​ള്ള​ത്. മൊ​ത്തം കോ​ഴ്സ് ഫീ​സ് (ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് ഉ​ൾ​​പ്പെ​ടെ) 1,22,000 രൂ​പ. അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് 1500 രൂ​പ. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 1200 രൂ​പ.

    പ്ര​വേ​ശ​ന​യോ​ഗ്യ​ത:​ബ​യോ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ/​ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി/​കെ​മി​ക്ക​ൽ/​ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ/​ഐ.​ടി/​ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ/​ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്/​മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ മു​ത​ലാ​യ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ ബി.​ഇ/​ബി.​ടെ​ക് (6.5 സി.​ജി.​പി.​എ/​ത​ത്തു​ല്യ മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യ​രു​ത്). ത​ത്തു​ല്യ ബി​രു​ദം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ

    എം.​എ​സ്‍സി(​ബ​യോ​കെ​മി​സ്ട്രി/​ബ​യോ​ഫി​സി​ക്സ്/​ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി/​കെ​മി​സ്ട്രി/​ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്/​ഫി​സി​ക്സ് മു​ത​ലാ​യ​വ). പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗേ​റ്റ് സ്കോ​ർ ഉ​ണ്ടാ​വ​ണം.

    എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്/​ബി.​ഡി.​എ​സ്/​ബി.​ഫാം/​ബി.​വി.​എ​സ് സി/​ഫാം.​ഡി മു​ത​ലാ​യ യോ​ഗ്യ​ത (നീ​റ്റ് പി.​ജി/​നീ​റ്റ്- എം.​ഡി.​എ​സ് മു​ത​ലാ​യ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം) ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​ശ​ദ​മാ​യ യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട രീ​തി​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്രോ​സ്​​പെ​ക്ട​സ് https://www.sctimst.ac.in/ൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:Biomedical engineeringSCTIMSTmtechEducation News
