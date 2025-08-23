Begin typing your search above and press return to search.
    Edu News
    23 Aug 2025
    പുണെ വാംനികോമിൽ ബി.ബി.എ; ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ 26 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    പു​ണെ വൈ​കു​ണ്ഠ​മേ​ത്ത നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് കോ-​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്

    പു​ണെ വൈ​കു​ണ്ഠ​മേ​ത്ത നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് കോ-​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് (വാ​ം​നി​കോം) ന​ട​ത്തു​ന്ന 2025-29 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബി.​ബി.​എ (കോ ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് ബാ​ങ്കി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫൈ​നാ​ൻ​സ്) ഫു​ൾ​ടൈം റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ പ്രോ​​ഗ്രാം പ്ര​​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ത്രി​ഭൂ​വ​ൻ സ​ഹ​കാ​രി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്താ​ണ് കോ​ഴ്സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ ബാ​ച്ചാ​ണി​ത്. ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം ഹോ​സ്റ്റ​ൽ, മെ​സ്, ലോ​ണ്ട​റി മു​ത​ലാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.vamnicom.gov.in ൽ.

    ​പ്ര​േ​വ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത: ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി/​പ്ല​സ്ടു/​ത​ത്തു​ല്യ ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ (എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 45 ശ​ത​മാ​നം മ​തി) കു​റ​യാ​തെ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ടെ​സ്റ്റി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ സി.​യു.​ഇ.​ടി-2025, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ ഐ.​പി.​​എം.​എ.​ടി-2025, ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ണ്ട​ർ ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് ആ​പ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഡ് ടെ​സ്റ്റ് (യു.​ജി.​എ.​ടി-2015) എ​ന്നീ ദേ​ശീ​യ​ത​ല പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലെ സ്കോ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം.

    അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലും ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും തൊ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത.

