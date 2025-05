രസംകെടുത്തിയ രസതന്ത്രത്തിൽ എ പ്ലസും വിജയവും കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ല​സ്​ ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യെ​ന്ന്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്ന കെ​മി​സ്​​ട്രി​യി​ൽ (ര​സ​ത​ന്ത്രം) വി​ജ​യ​ശ​ത​മാ​ന​വും എ ​പ്ല​സു​കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​ൻ ഇ​ടി​വ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം കെ​മി​സ്​​ട്രി​യി​ൽ 89.58 വി​ജ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ 86.27 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം കെ​മി​സ്​​ട്രി​യി​ൽ എ ​പ്ല​സ്​ നേ​ടി​യ​ത് 50439 ഇ​ത്ത​വ​ണ 30317 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. കു​റ​വ്​ 20122. ഫി​സി​ക്സി​ലും ബ​യോ​ള​ജി​യി​ലും എ ​പ്ല​സു​കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഫി​സി​ക്സി​ൽ 48102 പേ​ർ​ക്ക്​ എ ​പ്ല​സ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ ഇ​ത്ത​ര​ണ 44922 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ ഫി​സി​ക്സി​ൽ വി​ജ​യ​ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ നേ​രി​യ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ട്. ​ബ​യോ​ള​ജി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 58525 പേ​ർ​ക്ക്​ എ ​പ്ല​സ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ 41536 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. വി​ജ​യ​ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ (95.06) നേ​രി​യ കു​റ​വു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ​പേ​ർ​ക്ക്​ തോ​ൽ​വി പി​ണ​ഞ്ഞ ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ജ​യ ശ​ത​മാ​ന​വും എ ​പ്ല​സു​കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും കൂ​ടി. ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ 90.26 (ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 88.07) വി​ജ​യ​ശ​ത​മാ​ന​വും 72248 പേ​ർ​ക്ക്​ (ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 63005) എ ​പ്ല​സു​മു​ണ്ട്. മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സി​ൽ​ (സ​യ​ൻ​സ്​ കോ​മ്പി​നേ​ഷ​ൻ) വി​ജ​യ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ നേ​രി​യ വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ (89.71) എ ​പ്ല​സു​കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 55656ൽ ​നി​ന്ന്​ 41864 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ​ക്ക്​ എ ​പ്ല​സ്​; 100962 പേ​ർ (ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 92897). ഹി​ന്ദി​യി​ലും എ ​പ്ല​സ്​ നേ​ടി​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ നേ​രി​യ വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 74732 പേ​ർ​ക്ക്​ എ ​പ്ല​സു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ ഉ​ത്ത​വ​ണ 75986 ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഹി​സ്റ്റ​റി​യി​ൽ വി​ജ​യ ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​​പ്പോ​ൾ (86.06) ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സി​ൽ വി​ജ​യം ശ​ത​മാ​നം (86.82) വ​ർ​ധി​ച്ചു. അ​റ​ബി​ക്കി​ൽ വി​ജ​യ​ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ നേ​രി​യ കു​റ​വു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 99.95 ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ 99.93 ആ​യി. എ​ന്നാ​ൽ എ ​പ്ല​സു​കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 36134 ആ​യി (ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 31387) വ​ർ​ധി​ച്ചു. സ​യ​ൻ​സ്​ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ ​പ്ല​സു​കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ കു​റ​വാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ മൊ​ത്തം എ ​പ്ല​സ്​ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ കു​റ​വ്​ വ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. Show Full Article

News Summary -

A plus and success rates in chemistry exam have fallen sharply