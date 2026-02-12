Begin typing your search above and press return to search.
    പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന എട്ട് മികച്ച കരിയർ ഓപ്ഷനുകൾ

    പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന എട്ട് മികച്ച കരിയർ ഓപ്ഷനുകൾ
    പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന എട്ട് മികച്ച കരിയർ ഓപ്ഷനുകൾ

    1. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലോ കോഴ്സ് (BA LLB - 5 വർഷം)

    ലിറ്റിഗേഷൻ, കോർപ്പറേറ്റ് നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസസ് എന്നിവയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് അനുയോജ്യമായ കോഴ്സാണിത്.

    പഠനവിഷയങ്ങൾ: ലീഗൽ റീസണിങ്, ഭരണഘടന, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ. ഗവേഷണം, ഡിബേറ്റ് പ്രശ്നപരിഹാരം എന്നിവ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലോ സോഷ്യൽ സെക്ടറിലോ തിളങ്ങാം.

    2. ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈൻ (B.Des)

    ക്രിയേറ്റീവ് ചിന്താഗതിയുള്ളവർക്ക് ഫാഷൻ, ഇന്റീരിയർ, അല്ലെങ്കിൽ UX/UI ഡിസൈൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാം. കലാപരമായ കഴിവുകളെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത.

    അവസരങ്ങൾ: മുൻനിര ബ്രാൻഡുകൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ ഇന്റർഫേസുകൾ എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ഈ കോഴ്സ് സഹായിക്കുന്നു.

    3. ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമസി

    ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് എംബസികൾ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ , അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര എൻ‌.ജി‌.ഒകൾ എന്നിവയിൽ ജോലി നേടാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

    പഠനവിഷയങ്ങൾ: വിദേശനയം, ആഗോള സംഘർഷങ്ങൾ, വിദേശ വ്യാപാരം.

    പ്രത്യേകത: വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയവും ആഗോള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുമായ കരിയറാണിത്.

    4. ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ്

    ബാങ്കിങ്, പോളിസി റിസർച്ച്, കോർപ്പറേറ്റ് കൺസൾട്ടിങ് എന്നീ മേഖലകളിലേക്ക് വഴിതുറക്കുന്ന ബിരുദമാണിത്.

    പ്രത്യേകത: ഡാറ്റാ സയൻസുമായി ഇക്കണോമിക്സിനെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഉപഭോക്തൃ സ്വഭാവവും വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

    അവസരങ്ങൾ: ഗവൺമെന്റ് പ്ലാനിങ്ങിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക തന്ത്രങ്ങളിലും ഇക്കണോമിസ്റ്റുകളുടെ സേവനം അത്യാവശ്യമാണ്.

    5. ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്‌മെന്റ് (BHM)

    ടൂറിസം, യാത്ര, ഭക്ഷണ വ്യവസായം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന കോഴ്സാണിത്. നേതൃപാടവം, കസ്റ്റമർ സർവീസ്, ഇവന്റ് പ്ലാനിങ് എന്നിവയിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു.

    അവസരങ്ങൾ: ലക്ഷ്വറി ഹോട്ടലുകൾ, ആഗോള വിമാനക്കമ്പനികൾ, ടൂറിസം സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ജോലി ചെയ്യാം.

    6. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്

    ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ കമ്പനികളുടെ ഓൺലൈൻ സാന്നിധ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ വിദഗ്ധരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

    പ്രത്യേകത: എഴുതാനുള്ള കഴിവും വിശകലന ശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ മാർക്കറ്റിങ് കാമ്പെയ്‌നുകളും എസ്.ഇ.ഒ കണ്ടന്റും നിർമിക്കാൻ ഈ കരിയർ സഹായിക്കുന്നു.

    അവസരങ്ങൾ: കോപ്പിറൈറ്റിങ്, ബ്രാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ്, ഡിജിറ്റൽ അഡ്വർടൈസിങ് എന്നിവയിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ.

    7. ജേണലിസം ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ

    വാർത്തകളോടും കഥപറച്ചിലിനോടും താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് അനുയോജ്യമായ മേഖലയാണിത്.

    പഠനവിഷയങ്ങൾ: ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ, റിപ്പോർട്ടിങ്, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്.

    അവസരങ്ങൾ: റിപ്പോർട്ടർമാർ, ന്യൂസ് ആങ്കർമാർ, സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാം.

