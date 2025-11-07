Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightക്യൂ.എസ് ഏഷ്യ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 5:45 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 5:45 PM IST

    ക്യൂ.എസ് ഏഷ്യ റാങ്കിങ്; ആദ്യ നൂറിൽ ഇടം പിടിച്ചത് 7 ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ക്യൂ.എസ് ഏഷ്യ റാങ്കിങ്; ആദ്യ നൂറിൽ ഇടം പിടിച്ചത് 7 ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ
    cancel
    Listen to this Article

    ആഗോള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസിയായ ക്വാക്വാറെല്ലി സൈമണ്ട്സ് (ക്യൂ.എസ്) 2026 ലെ എഷ്യൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ക്യൂ.എസ് എഷ്യാ റാങ്കിങിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇടംപിടിച്ചത് 5 യൂനിവേഴിസിറ്റികൾ ഉൾപ്പെടെ 7 ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ. ആദ്യ നൂറ് പട്ടികയിലാണ് 7 ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇടം പിടിച്ചത്.

    ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടെക്നോളജികളായ ഡൽഹി , മദ്രാസ്, ബോംബൈ, കാൺപൂർ, ഖൊരക്പൂർ, ഐ.ഐ.എസ്.സി ബാംഗ്ലൂർ, ഡൽഹി യൂനിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവയാണ് ഇടം പിടിച്ചത്. എന്നാൽ സമീപവർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രകടനമാണ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച ഇന്ത്യൻസ്ഥാപനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുളളത്.

    ആദ്യ ഇരുന്നൂറ് റാങ്കിനുളളിൽ 20 എണ്ണവും 500 റാങ്കിനുളളിൽ 66 എണ്ണവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

    ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മികച്ച റാങ്കുമായി മുന്നിലുളളത് ഐ.ഐ.ടി ഡൽഹിയാണ്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാംവർഷവും റാങ്കിൽ മുന്നിലാണ്. 44-ാം റാങ്കിൽ നിന്നും 59 ലേക്ക് പിന്തളളപ്പെട്ടുപോയിയെങ്കിലും 2021-2025 കാലയളവിലും 44 -47 റാങ്കിനുളളിലായിരുന്നു സ്ഥാനം.

    ഐ.ഐ.ടി ബോംബൈ 71ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നാലാംസ്ഥാനത്താണ്. 2021-2024 കാലയളവിലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത് തുടർന്നിരുന്നു. 37-42 റാങ്കിനുളളിലായിരുന്നു സ്ഥാനം.

    ഐ.ഐ.ടികൾക്ക് പുറമെ ക്യൂ.എസ് 2026 എഷ്യൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങിൽ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഐ.ഐ.എസ്.സി ബാംഗ്ലൂർ 64-ാം റാങ്കോടെ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളും റാങ്കുകളും

    ഐ.ഐ.ടി ഡൽഹി (59)

    ഐ.ഐ.എസ്.സി ബാംഗ്ലൂർ (64)

    ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസ് (70)

    ഐ.ഐ.ടി ബോംബൈ (71)

    ഐ.ഐ.ടി കാൺപൂർ (77)

    ഐ.ഐ.ടി ഖൊരക്പൂർ (77)

    ഡൽഹി യൂനിവേഴ്സിറ്റി (95)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:universitiesEdu NewsIndian institutionsTop Ranking
    News Summary - 7 Indian institutions make it to the top 100 of QS Asia Rankings
    Similar News
    Next Story
    X