Madhyamam
    Edu News
    Edu News
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 10:35 AM IST

    ഉല്ലാസ് പദ്ധതി; 6035 പേർ സാക്ഷരത പഠനത്തിന്

    18 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലുള്ളവരാണ്​ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്
    ഉല്ലാസ് പദ്ധതി; 6035 പേർ സാക്ഷരത പഠനത്തിന്
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ജി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ ലി​റ്റ​റ​സി പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ (ഉ​ല്ലാ​സ്) 6035 പേ​ർ കൂ​ടി സാ​ക്ഷ​ര​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്. 18 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​യി​ട്ടാ​ണ് 6035 പേ​ർ കൂ​ടി സാ​ക്ഷ​ര​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം ഭ​ര​ണ​വ​കു​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സാ​ക്ഷ​ര​ത മി​ഷ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണ് കാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടി​മാ​ലി 257, ബൈ​സ​ണ്‍വാ​ലി 200, വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ര്‍ 244, മൂ​ന്നാ​ര്‍ 628, ദേ​വി​കു​ളം 354, മാ​ങ്കു​ളം 156, ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ല്‍ 249, വ​ണ്ണ​പ്പു​റം 202, വാ​ത്തി​ക്കു​ടി 301, അ​റ​ക്കു​ളം 264, കാ​ഞ്ചി​യാ​ര്‍ 371, വ​ണ്ട​ന്‍മേ​ട് 514, ച​ക്കു​പ​ള്ളം 305, പാ​മ്പാ​ടും​പാ​റ 338, ഉ​ടു​മ്പ​ന്‍ചോ​ല 421, ഉ​പ്പു​ത​റ 318, രാ​ജ​കു​മാ​രി 303, നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം 610 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ.

    പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ക്ഷ​ര​താ പാ​ഠാ​വ​ലി സാ​ക്ഷ​ര​താ​മി​ഷ​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് പ​ഠ​ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:Idukki NewsLiteracy programmeUllas
    News Summary - 6035 beneficiaries in Ullas literacy project
