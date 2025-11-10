Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightകെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 2:07 PM IST

    കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണോ? ഈ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചറിയാം...

    text_fields
    bookmark_border
    Chemist
    cancel

    പദാർഥങ്ങളുടെ ഘടന, ഗുണങ്ങൾ, അവ തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്​ത്ര ശാഖയാണ് രസതന്ത്രം അഥവാ കെമിസ്ട്രി. രസതന്ത്രം പഠിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് പ്ലസ്ടുവിനു ശേഷം തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട്.

    ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം, ഭക്ഷ്യ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഗവേഷണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം മേഖലകളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം രസതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടണം. ബിരുദതലത്തിൽ ബി.എസ്‍സി, ബി.ടെക്, ബിഫാം പോലുള്ള കോഴ്സുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്.

    രസതന്ത്രത്തിലെ മിക്ക ജോലികളും ദീർഘനേരം ലബോറട്ടറികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലബോറട്ടറികൾ, ഊർജ ഉൽപാദനം, എണ്ണ, വാതക കമ്പനികൾ, പ്രതിരോധ, നിർമാണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ രസതന്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജോലികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

    ഫാർമസിസ്റ്റ്: ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നവരാണ് ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ. ഡോക്ടർമാർ കുറിച്ചു നൽകുന്ന മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള ജോലികളാണ് ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്കുള്ളത്. ബി.ഫാം കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആശുപത്രികളിലോ വിവിധ ഫാർമസികളിലോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളിലോ ജോലി കണ്ടെത്താം.

    കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്: ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഗണിതശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രാസവസ്തുക്കളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള നിർമാണ പ്രക്രിയകളും ഉപകരണങ്ങളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എൻജിനീയറിങ് ശാഖയാണ് കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്. ഇന്ധനം, വളം, പ്ലാസ്റ്റിക്, ഭക്ഷണം, മരുന്ന് തുടങ്ങി വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിൽ ഈ മേഖല പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. കെമിക്കൽ ​പ്രോസസ് എൻജിനീയർ, പെട്രോകെമിക്കൽ അനലിസ്റ്റ് എന്നീ മേഖലകളിൽ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്.

    ഭക്ഷ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞർ: ഭക്ഷണത്തിന്റെ രാസഘടന വിശകലനം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ പോഷകമൂല്യം, സുരക്ഷ, ഗുണനിലവാരം എന്നിവ വർധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭക്ഷ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞർ. ഭക്ഷ്യ പാനീയ വ്യവസായത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വിഭാഗമാണിത്.

    പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ: മാലിന്യ സംസ്കരണം, മലിനീകരണം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നിവ പരിശോധിക്കാൻ രസതന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. രസതന്ത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലും താൽപര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ കരിയർ പടുത്തുയർത്താം.

    ബയോകെമിസ്റ്റ്: ജീവജാലങ്ങളിലെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ബയോകെമിസ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നു. രോഗങ്ങളെ മനസിലാക്കുന്നതിനും ചികിത്സകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി അവർ മോളിക്യുലാർ ബയോളജി, ജനിതകശാസ്ത്രം, സെൽ ബയോളജി എന്നിവ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾക്കും വിവിധ കാൻസറുകൾക്കും കാരണമായേക്കാവുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും മ്യൂട്ടേഷനുകളെയും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും അവർ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെയും അതിന്റെ ജീനുകളുടെ പ്രകടനത്തെയും പഠിക്കുന്നു.

    ബയോടെക്നോളജി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, ഗവേഷണ ലബോറട്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ കരിയർ രൂപപ്പെടുത്താം.

    ഫോറൻസിക് സയൻസ് ടെക്നീഷ്യൻ: കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്ന സ്‍ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയുമാണ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ടെക്നീഷ്യന്റെ ജോലി. ഫോറൻസിക് സയന്റിസ്റ്റ്, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ മേഖലകളിലാണ് ജോലി സാധ്യതകളുള്ള്. കെമിസ്ട്രിയിലോ ഫോറൻസിക് സയൻസിലോ ബി.എസ്‍സി ബിരുദമുള്ളവർക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരാം.

    കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്താവുന്ന തെളിവുകൾ അത്തരം സാധ്യതയുള്ള തെളിവുകളാകാം.ക്രിമിനൽ, സിവിൽ കേസുകളിൽ ഫോറൻസിക് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിദഗ്ദ്ധ സാക്ഷികളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രോസിക്യൂഷനോ പ്രതിഭാഗത്തിനോ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം.

    ഫാർമക്കോളജിസ്റ്റ്: മരുന്നുകളുടെ വികസനവും പരിശോധനയും അവയുടെ സുരക്ഷയും ഫലപ്രാപ്തിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ജൈവ സംവിധാനങ്ങളുമായുള്ള അവയുടെ ഇടപെടലുകൾ വിശകലനം ചെയ്യലും ഫാർമക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ റോളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഔഷധശാസ്ത്രത്തിന്റെ റോളുകൾ പ്രധാനമായും ഗവേഷണ ലബോറട്ടറികളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഗവേഷണത്തിൽ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് ആ വഴിയും തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Career NewsChemistryEducation Newscareer choice
    News Summary - 5 Top Career Choices For Students Passionate About Chemistry
    Similar News
    Next Story
    X