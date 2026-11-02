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Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ആകെ 1,791 തൊഴിലവസരങ്ങൾ; പ്രമോട്ടർ, ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ ഒഴിവുകൾtext_fields
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News Summary - 1,791 Job Vacancies Announced: Openings for Promoter, Clerical Assistant, and Project Enginee
കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് വിവിധ ജില്ലകളിലായി 1216 പ്രമോട്ടർ, 225 ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലസ്ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് പ്രമോട്ടർ തസ്തികയിലേക്കും (പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം: 11,000 രൂപ), ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദമുള്ളവർക്ക് ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കും (പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം: 12,000 രൂപ) അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
ഇതിനുപുറമെ, രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ (BEL) 350 പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർമാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരികൾക്ക് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
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