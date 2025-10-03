തിരുവനന്തപുരം ഐസറിൽ 17 ഒഴിവുകൾ

തിരുവനന്തപുരം ഐസറിൽ 17 ഒഴിവുകൾtext_fields
തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എജുക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച് (ഐസർ), താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിൽ സ്ഥിരം നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. (പരസ്യനമ്പർ IISER(T) /HR/001/2025)
• ജൂനിയർ ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റ് (എം.എസ്), ഒഴിവുകൾ രണ്ട് (ജനറൽ)
• ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (എം.എസ്), ഒഴിവുകൾ മൂന്ന് (ജനറൽ) ഒന്ന് (ഒ.ബി.സി-എൻ.സി.എൽ)
• ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ഒഴിവുകൾ മൂന്ന് (ജനറൽ)
• ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് നാല് (ജനറൽ)
• നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒന്ന് (ജനറൽ)
• അറ്റൻഡന്റ്-മൂന്ന് (ജനറൽ) (അനിമൽ ഹൗസ് ഒന്ന്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒന്ന്, മെക്കാനിക്കൽ ഒന്ന്)
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ (പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉൾപ്പെടെ) അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ, സെലക്ഷൻ നടപടികൾ, ശമ്പളം അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ https://careers.iisertvm.ac.inൽ ലഭിക്കും.
അപേക്ഷാഫീസ് 500 രൂപ. വനിതകൾ, എസ്.സി/എസ്.ടി, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി, വിമുക്ത ഭടന്മാർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്നവർക്ക് ഫീസില്ല.
ഓൺലൈനിൽ ഒക്ടോബർ ആറ് വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഹാർഡ് കോപ്പി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം ഒക്ടോബർ 13ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചിനു മുമ്പ് ദ രജിസ്ട്രാർ, ഐസർ, തിരുവനന്തപുരം, മരുതമല പി.ഒ, വിതുര, തിരുവനന്തപുരം-695551 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കണം. കവറിനു പുറത്ത് തസ്തികയുടെ പേരും പോസ്റ്റ് കോഡും എഴുതാൻ മറക്കരുത്.
