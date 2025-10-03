Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightതിരുവനന്തപുരം ഐസറിൽ 17...
    Edu News
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 7:05 AM IST

    തിരുവനന്തപുരം ഐസറിൽ 17 ഒഴിവുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    • സ്ഥിരം നിയമനം • ഓൺലൈനിൽ ഒക്ടോബർ ആറിനകം അപേക്ഷിക്കാം
    തിരുവനന്തപുരം ഐസറിൽ 17 ഒഴിവുകൾ
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എജുക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച് (ഐസർ), താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിൽ സ്ഥിരം നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. (പരസ്യനമ്പർ IISER(T) /HR/001/2025)

    ജൂനിയർ ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റ് (എം.എസ്), ഒഴിവുകൾ രണ്ട് (ജനറൽ)

    • ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (എം.എസ്), ഒഴിവുകൾ മൂന്ന് (ജനറൽ) ഒന്ന് (ഒ.ബി.സി-എൻ.സി.എൽ)

    • ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ഒഴിവുകൾ മൂന്ന് (ജനറൽ)

    • ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് നാല് (ജനറൽ)

    • നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒന്ന് (ജനറൽ)

    • അറ്റൻഡന്റ്-മൂന്ന് (ജനറൽ) (അനിമൽ ഹൗസ് ഒന്ന്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒന്ന്, മെക്കാനിക്കൽ ഒന്ന്)

    യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ (പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉൾപ്പെടെ) അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ, സെലക്ഷൻ നടപടികൾ, ശമ്പളം അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ https://careers.iisertvm.ac.inൽ ലഭിക്കും.

    അപേക്ഷാഫീസ് 500 രൂപ. വനിതകൾ, എസ്.സി/എസ്.ടി, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി, വിമുക്ത ഭടന്മാർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്നവർക്ക് ഫീസില്ല.

    ഓൺലൈനിൽ ഒക്ടോബർ ആറ് വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഹാർഡ് കോപ്പി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം ഒക്ടോബർ 13ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചിനു മുമ്പ് ദ രജിസ്ട്രാർ, ഐസർ, തിരുവനന്തപുരം, മരുതമല പി.ഒ, വിതുര, തിരുവനന്തപുരം-695551 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കണം. കവറിനു പുറത്ത് തസ്തികയുടെ പേരും പോസ്റ്റ് കോഡും എഴുതാൻ മറക്കരുത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CareerIISER thiruvananathpuramvaccancy
    News Summary - 17 vacancies in IISER Thiruvananthapuram
    Similar News
    Next Story
    X