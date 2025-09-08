Begin typing your search above and press return to search.
    8 Sept 2025 11:06 AM IST
    8 Sept 2025 11:06 AM IST

    സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 15 ശ​ത​മാ​നം എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ൾ

    15 percent NRI quota seats in government medical colleges
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 15 ശ​ത​മാ​നം എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ശ​ര​ണ്‍ പ്ര​കാ​ശ് ആ​ര്‍. പ​ട്ടേ​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 450 അ​ധി​ക മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സീ​റ്റു​ക​ള്‍ക്ക് ദേ​ശീ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക​മീ​ഷ​ന്‍ (എ​ന്‍.​എം.​സി) അം​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജു​ക​ള്‍ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന ഗ്രാ​ന്‍റി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വ​യം പ​ര്യാ​പ്ത​ത കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി 8000 സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് എ​ന്‍.​എം.​സി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ള്‍ക്ക് കൂ​ടു​ത​ല്‍ സീ​റ്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ര്‍ണാ​ട​ക നി​ര്‍ദേ​ശം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം അ​നു​ദി​നം വ​ര്‍ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ര്‍ഹ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ന​ത്ത ഫീ​സ് താ​ങ്ങാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ധി​ക സീ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​ഭ്യ​ര്‍ഥ​ന അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​ല്‍ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ പു​തി​യ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ൾ നി​ല​വി​ല്‍വ​രും. ഇ​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​കെ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 9663 ആ​യി ഉ​യ​രും. നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ട് സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​ൽ 9263 സീ​റ്റു​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    അ​ധി​ക സീ​റ്റു​ക​ൾ ബം​ഗ​ളൂ​രു, മൈ​സൂ​രു, ബെ​ല​ഗാ​വി, ക​ല​ബു​റ​ഗി, ചി​ക്ക​ബെ​ല്ലാ​പൂ​ർ, ഹ​സ​ൻ, റാ​യ്ച്ചൂ​ർ, വി​ജ​യ​ന​ഗ​ര എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ള്‍ക്ക് തു​ല്യ​മാ​യി വീ​തി​ക്കും. ഓ​രോ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നും 50 സീ​റ്റു​ക​ൾ വീ​തം ല​ഭി​ക്കും. ഹു​ബ്ബ​ള്ളി​യി​ലെ മൂ​രു​സാ​വി​ര മ​ഠം ന​ട​ത്തു​ന്ന കോ​ള​ജി​നും 50 സീ​റ്റ് അ​ധി​കം ല​ഭി​ക്കും.

