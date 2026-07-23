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    Edu News
    Posted On
    date_range 23 July 2026 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 23 July 2026 7:28 AM IST

    കോട്ടൺ കോർപറേഷനിൽ 148 ഒഴിവുകൾ

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    ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്, ജൂനിയർ കൊമേഴ്സ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ്, മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി തസ്തികകളിലേക്കാണ്, നിയമനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ജൂലൈ 24 വരെ
    കോട്ടൺ കോർപറേഷനിൽ 148 ഒഴിവുകൾ
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    കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സംരംഭമായ കോട്ടൺ കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, നവി മുംബൈ വിവിധ തസ്തികകളിൽ നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിന് ഓൺലൈനിൽ ജൂലൈ 24 വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.

    ജൂനിയർ കൊമേഴ്സ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ്, ഒഴിവുകൾ -50, യോഗ്യത- 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി.എസ് സി അഗ്രികൾചർ ബിരുദം. പ്രായപരിധി 30 വയസ്സ്.

    ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (അക്കൗണ്ട്സ്)- 50, യോഗ്യത 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി.കോം ബിരുദം. പ്രായപരിധി -30 വയസ്സ്.

    ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (ജനറൽ)- 30, യോഗ്യത -50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം. പ്രായപരിധി 30 വയസ്സ്.

    മേൽപറഞ്ഞ എല്ലാ തസ്തികകൾക്കും പട്ടികജാതി/വർഗം, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്നവർക്ക് യോഗ്യതാ പരീക്ഷക്ക് 45 ശതമാനം മാർക്ക് മതിയാകും. ​ശമ്പളനിരക്ക് 22000-90,000 രൂപ.

    മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി- മാർക്കറ്റിങ്, ഒഴിവുകൾ -8, യോഗ്യത -എം.ബി.എ (അഗ്രി ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്/അഗ്രികൾചർ അനുബന്ധ മാനേജ്മെന്റ്/തത്തുല്യം) പ്രായപരിധി 30 വയസ്സ്. ശമ്പളനിരക്ക് 30,000-1,20,000 രൂപ.

    മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി- അക്കൗണ്ട്സ്, ഒഴിവുകൾ -8, യോഗ്യത -സി.എ/സി.എം.എ. പ്രായപരിധി 30 വയസ്സ്. ശമ്പളനിരക്ക് 30,000-1,20,000 രൂപ.

    വിമുക്ത ഭടന്മാർ, പട്ടികജാതി/വർഗം, ഒ.ബി.സി, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്നവർക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ട്.

    അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ- ഒഫീഷ്യൽ ലാം​ഗ്വേജ്-1, ഐ.ടി-1.

    യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സെലക്ഷൻ നടപടികൾ, അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ www.cotcorp.org.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്.

    അപേക്ഷാ ഫീസ്: ജനറൽ/ഇ.ഡബ്യു.എസ്/ഒ.ബി.സി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 1770 രൂപ. എസ്.സി/എസ്.ടി/പി.ഡബ്ല്യു.ബി.ഡി/വിമുക്ത ഭടന്മാർ- 590 രൂപ. ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് മുഖേന ഫീസ് അടക്കാം.

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    TAGS:central governmentvacanciesCotton CorporationJunior Assistant Manager
    News Summary - 148 vacancies in Cotton Corporation
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