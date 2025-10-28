Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Oct 2025 7:00 AM IST
    28 Oct 2025 7:00 AM IST

    യങ് പ്രഫഷനൽ 145 ഒഴിവുകൾ; ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ 30 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    യങ് പ്രഫഷനൽ 145 ഒഴിവുകൾ; ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ 30 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    ചാ​ർ​ട്ടേ​ർ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി, ക​മ്പ​നി സെ​ക്ര​ട്ട​റി, കോ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി ഇ​ൻ​റ​ർ​മീ​ഡി​യ​റ്റ്/​എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ലെ​വ​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ പാ​സാ​യ​വ​ർ​ക്ക് യ​ങ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ/​അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് യ​ങ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലാ​കാം. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്പ​നി​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ മ​നേ​ശ്വ​റി​ലു​ള്ള സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഫെ​സി​ലി​റ്റി സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലാ​യി 145 ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ണ്ട്. ക​രാ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് നി​യ​മ​നം.

    മി​ക​ച്ച ആ​ശ​യ/​വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ ശേ​ഷി, വി​ശ​ക​ല​ന നൈ​പു​ണി, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ പ​രി​ജ്ഞാ​ന​മു​ള്ള​വ​രാ​ക​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 35 വ​യ​സ്സ്. മെ​റി​റ്റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് https://eicmai.in/Recruitment/index.aspx, https://stimulate.icsi.edu/RECRUITMENT എ​ന്നീ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ക്കും.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന യ​ങ് ​പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ദ്യ​വ​ർ​ഷം പ്ര​തി​മാ​സം 75000 രൂ​പ, ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷം 80,000 രൂ​പ, മൂ​ന്നാം മാ​സം പ്ര​തി​മാ​സം 85000 രൂ​പ വീ​ത​വും അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് യ​ങ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ദ്യ​വ​ർ​ഷം പ്ര​തി​മാ​സം 40000 രൂ​പ, ര​ണ്ടാം​വ​ർ​ഷം 42500 രൂ​പ, മൂ​ന്നാം​വ​ർ​ഷം പ്ര​തി​മാ​സം 45000 രൂ​പ വീ​ത​വും ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ക്കും.

    News Summary - 145 vacancies for Young Professionals; Apply online for up to 30
