    Posted On
    10 Sept 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    10 Sept 2025 9:30 AM IST

    ഗ്രാ​മീ​ൺ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ 13,223 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 625 പേ​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​രം
    ഗ്രാ​മീ​ൺ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ 13,223 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ
    വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ്രാ​മീ​ൺ/ റൂ​റ​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ ഗ്രൂ​പ് ‘എ’ ​ഓ​ഫി​സ​ർ (സ്കെ​യി​ൽ 1, 2, 3), ഗ്രൂ​പ് ‘ബി’ ​ഓ​ഫി​സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്സ് (മ​ൾ​ട്ടി പ​ർ​പ്പ​സ്) ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ പൊ​തു​നി​യ​മ​ന​ത്തി​നാ​യി ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ബാ​ങ്കി​ങ് പെ​ഴ്സ​​ണ​ൽ സെ​ല​ക്ഷ​ൻ (ഐ.​ബി.​പി.​എ​സ്) അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.ibps.inൽ . ​യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക്ക് ഓ​ഫി​സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ത​സ്തി​ക​ക്കും ഓ​ഫി​സ​ർ കേ​ഡ​റി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ത​സ്തി​ക​ക്കു​മാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ത​സ്തി​ക​യും പ്ര​ത്യേ​കം ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. അ​ത​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷാ പ​രി​ജ്ഞാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ: വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന ഗ്രാ​മീ​ൺ / റൂ​റ​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലാ​യി ഓ​ഫി​സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് (മ​ൾ​ട്ടി​പ​ർ​പ്പ​സ്) ത​സ്തി​ക​യി​ൽ 7,972 ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ണ്ട്. (കേ​ര​ള ഗ്രാ​മീ​ൺ ബാ​ങ്കി​ൽ 350 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ത്ത ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 182, സം​വ​ര​ണ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ-​എ​സ്.​സി -35, എ​സ്.​ടി-4, ഒ.​ബി.​സി നോ​ൺ​ക്രീ​മി​ലെ​യ​ർ-94, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​സ്-35)

    ഓ​ഫി​സ​ർ കേ​ഡ​റി​ലു​ള്ള സ്കെ​യി​ലി​ൽ I, II,III ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 5,251 ഒ​ഴി​വു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. കേ​ഡ​ർ തി​രി​ച്ചു​ള്ള ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ ചു​വ​ടെ

    ● ഓ​ഫി​സ​ർ (സ്കെ​യി​ൽ-I): വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 865 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ, (കേ​ര​ള ഗ്രാ​മീ​ൺ ബാ​ങ്കി​ൽ-250 (എ​സ്.​സി-37, എ​സ്.​ടി-19, ഒ.​ബി.​സി നോ​ൺ​ക്രീ​മി​ലെ​യ​ർ -67, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​സ്-25, ജ​ന​റ​ൽ -102)

    ● ഓ​ഫി​സ​ർ (സ്കെ​യി​ൽ-II) (ജ​ന​റ​ൽ ബാ​ങ്കി​ങ്): ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ-865 (കേ​ര​ള ഗ്രാ​മീ​ൺ ബാ​ങ്കി​ൽ-15 (എ​സ്.​സി-2, എ​സ്.​ടി-1,ഒ.​ബി.​സി നോ​ൺ​ക്രീ​മി​ലെ​യ​ർ-4, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​സ്-1, ജ​ന​റ​ൽ -7)

    ● ഓ​ഫി​സ​ർ (സ്കെ​യി​ൽ-II) (ഐ​ടി):​ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ-87, (കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഒ​ഴി​വി​ല്ല)

    ● ഓ​ഫി​സ​ർ (സ്കെ​യി​ൽ II) (സി.​എ):ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ-69 (കേ​ര​ള ഗ്രാ​മീ​ൺ ബാ​ങ്കി​ൽ -3 (എ​സ്.​സി-1, ഒ.​ബി.​സി നോ​ൺ​ക്രീ​മി​ലെ​യ​ർ-1, ജ​ന​റ​ൽ-1)

    ● ഓ​ഫീ​സ​ർ സ്കെ​യി​ൽ-II) (ലോ/ ​നി​യ​മം): ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ-48 (കേ​ര​ള ഗ്രാ​മീ​ൺ ബാ​ങ്കി​ൽ -5 (എ​സ്.​സി-1, ഒ.​ബി.​സി നോ​ൺ​ക്രീ​മി​ലെ​യ​ർ-1, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​സ്-1, ജ​ന​റ​ൽ-2)

    ● ഓ​ഫീ​സ​ർ (സ്കെ​യി​ൽ II) (ട്ര​ഷ​റി മാ​നേ​ജ​ർ):ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ-16 (കേ​ര​ള ഗ്രാ​മീ​ൺ ബാ​ങ്കി​ൽ-2 (ഒ.​ബി.​സി നോ​ൺ​ക്രീ​മി​ലെ​യ​ർ -1, ജ​ന​റ​ൽ-1)

    ● ഓ​ഫീ​സ​ർ സ്കെ​യി​ൽ II (മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്):ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 10 (കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ല്ല).

    ● ഓ​ഫി​സ​ർ സ്കെ​യി​ൽ II (അ​​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ):ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 50 (കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ല്ല).

    ● ഓ​ഫി​സ​ർ സ്കെ​യി​ൽ III:ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 199 (കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ല്ല).

    എ​ല്ലാ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലു​മ​ട​ക്കം ആ​കെ 13,223 ഒ​ഴി​വു​ക​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത: ഓ​ഫി​സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് (മ​ൾ​ട്ടി പ​ർ​പ്പ​സ്)-​ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബി​രു​ദം. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ പ​രി​ച​യം അ​ഭി​ല​ഷ​ണീ​യം. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷ പ​രി​ജ്ഞാ​നം വേ​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-28. ഓ​ഫി​സ​ർ (സ്കെ​യി​ൽ I) (അ​സി.​മാ​നേ​ജ​ർ))-​ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബി​രു​ദം. (അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ, ഫോ​റ​സ്ട്രി, വെ​റ്റ​റി​ന​റി, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഐ.​ടി, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ലോ/​നി​യ​മം, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി മു​ത​ലാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി​രു​ദ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കും). പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-30. ബാ​ങ്ക്/​ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി 2 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 21-32 വ​യ​സ്സ്.

    ഓ​ഫി​സ​ർ (സ്കെ​യി​ൽ II) (ജ​ന​റ​ൽ ബാ​ങ്കി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ/​മാ​നേ​ജ​ർ))-​ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മൊ​ത്തം 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ ബി​രു​ദം. ബാ​ങ്കി​ങ്, ഫി​നാ​ൻ​സ്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്, അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ, ഫോ​റ​സ്ട്രി, വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​യ​ൻ​സ്, ഐ.​ടി, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ലോ, ​ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സി മു​ത​ലാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി​രു​ദ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. ബാ​ങ്ക്/​ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 21-32.

    ഓ​ഫി​സ​ർ (സ്കെ​യി​ൽ II) (ഐ.​ടി)-​ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ്/​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ/​ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്/​​ഐ.​ടി) മൊ​ത്തം 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത ബാ​ച്ചി​ലേ​ഴ്സ് ബി​രു​ദം. എ.​എ​സ്.​പി, പി.​എ​ച്ച്.​പി, സി++, ​ജാ​വ, വി.​ബി, വി.​സി, ഒ.​സി.​പി മു​ത​ലാ​യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് അ​ഭി​ല​ഷ​ണീ​യം. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ടാ​ക​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 21-32 വ​യ​സ്സ്.

    ഓ​ഫി​സ​ർ/​സി.​എ (ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ്)-​ഐ.​സി.​എ.​ഐ സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ് അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് + ചാ​ർ​ട്ട് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റാ​യി ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 21-32 വ​യ​സ്സ്. ലോ ​ഓ​ഫി​സ​ർ-​നി​യ​മ ബി​രു​ദം (മൊ​ത്തം 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യ​രു​ത്). അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​/​ലോ ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​യി ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യം വേ​ണം. പ്രാ​യം 21-32.

    ട്ര​ഷ​റി മാ​നേ​ജ​ർ-​സി.​എ/​എം.​ബി.​എ (ഫി​നാ​ൻ​സ്), ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​ച​യം. പ്രാ​യം 21-32. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ-​എം.​ബി.​എ (മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്), ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യം. അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ-​അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ/​ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച​ർ/​ഡെ​യ​റി/​അ​നി​മ​ൽ ഡി​സ്​​പെ​ൻ​സ​റി/​ഫോ​റ​സ്ട്രി/​വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​യ​ൻ​സ്/​അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്/​പീ​ഡി​ക​ൾ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മൊ​ത്തം 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത ബി​രു​ദം. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യം 21-32.

    ഓ​ഫി​സ​ർ ​സ്കെ​യി​ൽ III: സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ- ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ ബി​രു​ദം (അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ ബാ​ങ്കി​ങ്, ഫി​നാ​ൻ​സ്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്, ഫോ​റ​സ്ട്രി, വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​യ​ൻ​സ്, ഐ.​ടി, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ലോ ​ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ് മു​ത​ലാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി​രു​ദം-​ഡി​പ്ലോ​മ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. ബാ​ങ്ക്-​ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യം വേ​ണം. പ്രാ​യം: 21-40.

    നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്. വി​ശ​ദ​മാ​യ യോ​ഗ്യ​ത, മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​പേ​ക്ഷാ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ശ​മ്പ​ളം, സം​വ​ര​ണം, അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. അ​പേ​ക്ഷാ ഫീ​സ്:ജി.​എ​സ്.​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 850 രൂ​പ. എ​സ്.​സി-​എ​സ്.​ടി-​പി​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 175 രൂ​പ മ​തി. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ടെ​സ്റ്റി​ന് (പ്രി​ലി​മി​ന​റി) ആ​ല​പ്പു​ഴ, എ​റ​ണാ​കു​ളം, ക​ണ്ണൂ​ർ, കൊ​ല്ലം, കോ​ട്ട​യം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, പാ​ല​ക്കാ​ട്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, തൃ​ശൂ​ർ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മെ​യി​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് എ​റ​ണാ​കു​ളം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, തൃ​ശൂ​ർ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രീ​ക്ഷാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വും.

