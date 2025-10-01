Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightഐ.ഒ.ബിയിൽ 127 ഓഫിസർ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 7:18 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 7:21 AM IST

    ഐ.ഒ.ബിയിൽ 127 ഓഫിസർ ഒഴിവുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നു വ​രെ അ​പേ​ക്ഷിക്കാം
    ഐ.ഒ.ബിയിൽ 127 ഓഫിസർ ഒഴിവുകൾ
    cancel
    Listen to this Article

    പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ബാ​ങ്ക് പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യി റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു. മി​ഡി​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഗ്രേ​ഡ് ​സ്കെ​യി​ൽ II, III ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലാ​യി 127 ഒ​ഴി​വു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    മാ​നേ​ജ​ർ-​ഐ.​എ.​എ​സ് ഓ​ഡി​റ്റ്, സി​വി​ൽ, ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്റ്റ്, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ, ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ, പ്രി​ന്റി​ങ്, ട്ര​ഷ​റി, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ക്രെഡി​റ്റ്, ഐ.​ടി, റി​സ്ക്, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി; സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ-​മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്സ്, ഓ​ട്ടോ​മേ​ഷ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഡോ​ട്ട്നെ​റ്റ് ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സ്, ജാ​വ ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സ്, ഓ​ഷ്യ​ൻ​ ലേ​ണി​ങ്, ഡേ​റ്റ സ​യ​ന്റി​സ്റ്റ്, ഡേ​റ്റ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​ത​ലാ​യ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലാ​ണ് നി​യ​മ​നം. ത​സ്തി​ക​ക​ൾ, യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ (പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ) സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, ശ​മ്പ​ളം, സം​വ​ര​ണം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.iob.in/careersൽ ​ല​ഭി​ക്കും. അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് 1000 രൂ​പ, എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 175 രൂ​പ മ​തി. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നു വ​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CareervaccancyIOB
    News Summary - 127 officer vacancies in IOB
    Similar News
    Next Story
    X