Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 12:48 PM IST

    ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ‘വ​ര്‍​ണക്കൂ​ടാ​രം’​ തീ​ര്‍ത്ത് 120 പ്രീ ​പ്രൈ​മ​റി സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍

    ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ‘വ​ര്‍​ണക്കൂ​ടാ​രം’​ തീ​ര്‍ത്ത് 120 പ്രീ ​പ്രൈ​മ​റി സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍
    വ​ർ​ണ​ക്കൂടാ​രം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഈ​സ്റ്റ് യാ​ക്ക​ര ഗ​വ. എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ജി​ല്ല​യി​ലെ 120 പ്രീ ​പ്രൈ​മ​റി സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ ‘വ​ര്‍ണ​ക്കൂ​ടാ​രം’​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ആ​ധു​നി​ക നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി. പ്രീ ​പ്രൈ​മ​റി വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ധു​നി​ക​വും ശാ​സ്ത്രീ​യ​വു​മാ​യ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് വ​ര്‍ണ​ക്കൂ​ടാ​രം. 12കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ജി​ല്ല​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. സ്റ്റാ​ര്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​മ​ഗ്ര ശി​ക്ഷാ കേ​ര​ള​മാ​ണ് മോ​ഡ​ല്‍ പ്രൈ​മ​റി സ്‌​കൂ​ള്‍ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2021-22 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ 13ഇ​ന പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ളി​യി​ടം, വ​ര​യി​ടം, കു​ഞ്ഞ​ര​ങ്ങ്, ഗ​ണി​ത​യി​ടം, ആ​ട്ട​വും പാ​ട്ടും, ശാ​സ്ത്ര​യി​ടം, ഹ​രി​തോ​ദ്യാ​നം പ​ഞ്ചേ​ന്ദ്രി​യാ​നു​ഭ​വ ഇ​ടം, നി​ർ​മാ​ണ ഇ​ടം, ഇ-​ഇ​ടം, പു​റം ക​ളി​യി​ടം, അ​കം ക​ളി​യി​ടം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ കൗ​തു​ക​മു​ണ​ര്‍ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് വ​ര്‍ണ​ക്കൂ​ടാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​രോ സ്‌​കൂ​ളി​നും പ​ത്ത് ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​ത​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ഓ​രോ സ്‌​കൂ​ളി​ലും ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന ടെ​ലി​വി​ഷ​ന്‍, സൗ​ണ്ട് സി​സ്റ്റം, എ​ല്‍.​സി.​ഡി പ്രൊ​ജ​ക്ട​ര്‍, സൗ​ണ്ട് റെ​ക്കോ​ര്‍ഡ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന ക​ളി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി 5.40 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ചെ​ല​വാ​ക്കി​യ​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ നൂ​ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്ക് വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 20 ദി​വ​സ​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ന​വും ന​ല്‍കി.

    TAGS:Palakkadpreprimary school
