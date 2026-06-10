Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightകടൽ കാക്കാം, ഒപ്പം...
    Edu News
    Posted On
    date_range 10 Jun 2026 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jun 2026 7:20 AM IST

    കടൽ കാക്കാം, ഒപ്പം പഠനവും; നാവികസേനയിൽ 10+2 (ബി.ടെക്) കേഡറ്റ് എൻട്രി

    text_fields
    bookmark_border
    • ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ ജൂൺ 18നകം
    • ഏ​​ഴി​​മ​​ല നാ​​വി​​ക അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​യി​​ൽ സൗ​​ജ​​ന്യ ബി.​​ടെ​​ക് പ​​ഠ​​ന​​വും ഓ​​ഫി​​സ​​ർ ​ജോ​​ലി​​യും
    കടൽ കാക്കാം, ഒപ്പം പഠനവും; നാവികസേനയിൽ 10+2 (ബി.ടെക്) കേഡറ്റ് എൻട്രി
    cancel

    അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കും വനിതകൾക്കും നാവികസേനയിൽ 10 + 2 (ബി.ടെക്) കേഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീമിലൂടെ സൗജന്യ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദ പഠനത്തിനും ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ സ്ഥിരം കമീഷൻഡ് ഓഫിസറാകാനും അവസരം. 2027 ജനുവരിയിലാരംഭിക്കുന്ന കോഴ്സിലേക്ക് ജൂൺ 18നകം ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം.

    നാലുവർഷ ബി.ടെക് കോഴ്സിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ, മെക്കാനിക്കൽ, നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഷിപ് ബിൽഡിങ് ബ്രാഞ്ചുകൾ പഠിക്കാം. കേരളത്തിൽ ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിലാണ് പഠന-പരിശീലനങ്ങൾ. ഒഴിവുകൾ: ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ചിൽ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ 30, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിൽ 30 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകൾ. ആകെ 8 ഒഴിവുകളിൽ വനിതകളെ പരിഗണിക്കും.

    യോഗ്യത: ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങൾക്ക് മൊത്തം 70 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ ഹയർസെക്കൻഡറി/പ്ലസ്ടു/തത്തുല്യ ബോർഡ് പരീഷ പാസായിരിക്കണം. പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ 12ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് 50 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെയുണ്ടാകണം. ജെ.ഇ.ഇ (മെയിൻ) 2026 (ബി.ഇ/ബി.ടെക്) അഭിമുഖീകരിച്ചവരാകണം. മെഡിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസുണ്ടായിരിക്കണം. 2007 ജൂലൈ രണ്ടിനും 2010 ജനുവരി ഒന്നിനും മധ്യേ ജനിച്ചവരെയാണ് പരിഗണിക്കുക. വിശദ വിവരങ്ങൾ www.joinindiannavy.gov.inൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:b techCareer And Education NewsMerchant Navy Officer
    News Summary - 10+2 (B.Tech) cadet entry in the Navy
    Similar News
    Next Story
    X