വലക്കാതെ ഇംഗ്ലീഷ്

കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​നോ​വീ​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള​ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് വ​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ച്ചു കു​ട്ടി​ക​ളെ​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തി​യേ​ക്കാം. പാ​ഠ​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ അ​ഞ്ചു ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ചോ​യ്സ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​തി​ൽ എ, ​ഡി എ​ന്നി​വ ഉ​ത്ത​ര​മാ​യി വ​രാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. ര​ണ്ട് ഉ​ത്ത​ര​മെ​ഴു​തി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രും.

പ​ദ്യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നും ഒ​മ്പ​ത് മാ​ര്‍ക്കി​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​രി​ക​ൾ ന​ൽ​കി അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നാ​ല് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ട്ടാ​മ​ത്തെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ ചോ​യ്സു​ക​ളി​ലും ഒ​ന്നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട​ത് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചേ​ക്കാം. സി, ​ഡി ചോ​യ്സു​ക​ൾ അ​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​മാ​യി എ​ഴു​താ​വു​ന്ന​താ​ണ്. അ​പ​രി​ചി​ത ഗ​ദ്യ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ചോ​ദ്യം ല​ളി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വാ​യി​ക്കാ​ൻ ന​ൽ​കി​യ ഭാ​ഗം വ​ലു​താ​യി​രു​ന്നു. 250 വാ​ക്കി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ഗ​ദ്യ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

വ്യ​വ​ഹാ​ര രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഒ​മ്പ​ത് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ല്‍ പ​രി​ച​യി​ച്ച​വ​യാ​യ​തി​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടിയില്ല. ഏ​ഴ് മാ​ര്‍ക്കി​ന്റെ ര​ണ്ട് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ചി​ത​മാ​യ​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ച് മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ മൂ​ന്ന് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​മെ​ഴു​താ​നു​ള്ള ഡ​യ​റി, നോ​ട്ടീ​സ്, അ​ഞ്ച് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ എ​ളു​പ്പ​വും പ​രി​ചി​ത​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​റ് മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ കാ​ര​ക്ട​ർ സ്കെ​ച്ച്, ന​രേ​റ്റി​വ്, ന്യൂ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്, സ്പീ​ച്ച് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മൂ​ന്നെ​ണ്ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​രം എ​ഴു​താ​നു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു.

അ​തി​ൽ പാ​ഠ​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ അ​പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ന്യൂ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് എ​ഴു​താ​ൻ ന​ൽ​കി​യ ചോ​ദ്യം പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​യേ​ക്കാം. പ്രൊ​ഫൈ​ല്‍ എ​ഴു​താ​നു​ള്ള ചോ​ദ്യം പ​രി​ചി​ത​മാ​യ​താ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ മാ​ർ​ക്കും നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഗ്രാ​മ​ര്‍ സാ​ധാ​ര​ണ പാ​റ്റേ​ൺ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളായിരുന്നു. എ​ങ്കി​ലും ചി​ല ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ഡ് സ്പീ​ച്ച് എ​ഴു​താ​നു​ള​ള 31ാം ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഡ​യ​ലോ​ഗ് ന​ൽ​കി അ​തി​നു​താ​ഴെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​തി​വ് ശൈ​ലി മാ​റ്റി ഡ​യ​ലോ​ഗ് മാ​ത്രം ന​ൽ​കി ചോ​ദ്യം ചോ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്.

കൂ​ടാ​തെ ഉ​ത്ത​രം ശ​രി​യാ​യി എ​ഴു​തി​യാ​ൽ തെ​റ്റാ​യി തോ​ന്നു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഡ​യ​ലോ​ഗാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ചോ​ദ്യം 32ൽ ​എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​ലെ (a) ചോ​യ്സി​ന് realised എ​ന്ന​ത് തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് ന​ൽ​കി​യ​തും കു​ട്ടി​ക​ളെ വ​ല​ച്ചേ​ക്കാം. ഫ്രെ​യ്സ​ൽ വെ​ർ​ബു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചോ​ദ്യ​ത്തി​ൽ പാ​ഠ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ചോ​യ്സു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​ത് ചി​ല കു​ട്ടി​ക​ളെ​യെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​മ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യേ​ക്കാം. 34ാം ചോ​ദ്യം എ​ളു​പ്പ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ 35ാം ഡ​യ​ലോ​ഗ് കം​പ്ലീ​ഷ​ൻ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ൽ തെ​റ്റു​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ങ്ങ​നെ തോ​ന്നാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ൺ​ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളെ മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ലെ എ ​ചോ​ദ്യം ക്വ​സ്റ്റ്യ​ൻ ടാ​ഗ് എ​ഴു​താ​നാ​യി​രു​ന്നു.

ബി, ​സി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​താ​നാ​യി​രു​ന്നു. ഡി ​ചോ​ദ്യം Would you mind പൂ​രി​പ്പി​ക്കാ​നും. അ​തി​നോ​ടൊ​പ്പം my എ​ന്ന വാ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. You had Better പൂ​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഡി ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​നം ചോ​ദ്യ​ചി​ഹ്നം ന​ൽ​കി​യ​തും കു​ട്ടി​ക​ളെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കി. നൗ​ൺ ഫ്രേ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചോ​ദ്യം പ​ല കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും എ​ഴു​താ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.