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    കേരള കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാലയില്‍ ഗവേഷണം; 26വരെ അപേക്ഷിക്കാം

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    central university of kerala
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    കേരള കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാല

    കാ​സ​ര്‍കോ​ട്: കേ​ര​ള കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ല്‍ പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. www.cukerala.ac.in സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 26 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. പാ​ര്‍ട് ടൈ​മാ​യും ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താം. ജ​ന​റ​ല്‍, ഒ.​ബി.​സി, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 1000 രൂ​പ​യും എ​സ്‌.​സി, എ​സ്.​ടി, പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 500 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ്.

    മൂ​ന്നു​വ​ര്‍ഷ ബി​രു​ദ​ത്തി​നു ശേ​ഷം 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം/ നാ​ലു​വ​ര്‍ഷ ബി​രു​ദ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ ഒ​രു​വ​ര്‍ഷ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം/ 75 ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ നാ​ലു​വ​ര്‍ഷ ബി​രു​ദം/ 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ എം.​ഫി​ല്‍/ വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ത്തു​ല്യ​മാ​യ യോ​ഗ്യ​ത എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മാ​ണ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന യോ​ഗ്യ​ത. ജെ.​ആ​ര്‍.​എ​ഫ്/​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഏ​ജ​ന്‍സി​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ന​മാ​യ ഫെ​ല്ലോ​ഷി​പ്പു​ക​ള്‍/ നെ​റ്റ്/​ഗേ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും യോ​ഗ്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. നെ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​ര്‍ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​വ​ര്‍ക്കും പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​വ​ര്‍ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് -ആ​റ്, ഇ​ക​ണോ​മി​ക്സ് -ഏ​ഴ്, ബ​യോ​കെ​മി​സ്ട്രി ആ​ൻ​ഡ് മോ​ളി​ക്യു​ലാ​ര്‍ ബ​യോ​ള​ജി -10, സു​വോ​ള​ജി -അ​ഞ്ച്, ജി​നോ​മി​ക് സ​യ​ന്‍സ് -10, ഫി​സി​ക്സ് -19, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ സ​യ​ന്‍സ് -13, ഹി​ന്ദി -എ​ട്ട്, മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ് -12, പ്ലാ​ന്റ് സ​യ​ന്‍സ് -13, കെ​മി​സ്ട്രി -28, എ​ന്‍വ​യ​ണ്‍മെ​ന്റ​ല്‍ സ​യ​ന്‍സ് -19, ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ റി​ലേ​ഷ​ന്‍സ് -മൂ​ന്ന്, ലിം​ഗ്വി​സ്റ്റി​ക്സ് -13, സോ​ഷ്യ​ല്‍ വ​ര്‍ക്ക് -എ​ട്ട്, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ -14, ലോ -​ര​ണ്ട്, മ​ല​യാ​ളം -നാ​ല്, പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ല്‍ത്ത് സ​യ​ന്‍സ​സ് -13, പ​ബ്ലി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ് പോ​ളി​സി സ്റ്റ​ഡീ​സ് -15, ജി​യോ​ള​ജി -അ​ഞ്ച്, യോ​ഗ സ്റ്റ​ഡീ​സ് -ര​ണ്ട്, മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് -ഏ​ഴ്, കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ബി​സി​ന​സ് -ആ​റ്, ടൂ​റി​സം സ്റ്റ​ഡീ​സ് -11, ക​ന്ന​ഡ -അ​ഞ്ച് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 258 ഒ​ഴി​വു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

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    News Summary - CUK PhD Admissions 2026
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