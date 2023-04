cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഫാ​ക്ക​ല്‍റ്റി ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സ്റ്റ​ഡീ​സി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ല്‍ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, എം.​ബി.​എ, ബി.​ബി.​എ, ബി.​കോം ഓ​ണേ​ഴ്‌​സ്, ബി.​കോം, എം.​കോം പ​ഠ​ന ബോ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ആ​കെ​യു​ള്ള 60 അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 49 പേ​രും കോ​മേ​ഴ്സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ കോ​ഴ്‌​സാ​യ ഹോ​ട്ട​ല്‍ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ​ഠ​ന ബോ​ര്‍ഡി​ല്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ട​ക്കം പ​ത്തി​ല്‍ ഏ​ഴു​പേ​രും ഹോ​ട്ട​ല്‍ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത് പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത കോ​മേ​ഴ്സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണ്. എം.​ബി.​എ പ​ഠ​ന​ബോ​ര്‍ഡി​ല്‍ പ​ത്തി​ല്‍ എ​ട്ടു​പേ​രും കോ​മേ​ഴ്സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ. ബി.​ബി.​എ പ​ഠ​ന​ബോ​ര്‍ഡി​ന്റെ​യും സ്ഥി​തി വ്യ​ത്യ​സ്ത​മ​ല്ല.

മ​റ്റെ​ല്ലാ ബി​രു​ദ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ലും കോം​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ത​ത് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്രാ​വീ​ണ്യം നേ​ടി​യ​വ​ര്‍ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ കോ​മേ​ഴ്‌​സി​ല്‍ മാ​ത്രം സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ്, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്‌​സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍, നി​യ​മം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ കോ​മേ​ഴ്സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ ത​ന്നെ​യാ​ണ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​നി​ല​വാ​ര​ത്തെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. നി​യ​മം പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ എ​ല്‍എ​ല്‍.​എം ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ വേ​ണ്ടെ​ന്നും കോ​മേ​ഴ്‌​സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ത​ന്നെ മ​തി​യെ​ന്ന് കോ​മേ​ഴ്സ് പ​ഠ​ന​ബോ​ര്‍ഡ് അ​ടു​ത്തി​ടെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ഈ ​തീ​രു​മാ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കോ​മേ​ഴ്സ് അ​ധ്യാ​പ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ല്‍നി​ന്ന് അ​നു​കൂ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ് നേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

Commerce teachers have been inducted into six boards of studies in the university