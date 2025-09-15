Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career & Education
    date_range 15 Sept 2025 12:37 PM IST
    date_range 15 Sept 2025 12:37 PM IST

    113 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട്​ ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് ഗ​വ. എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ

    113 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട്​ ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് ഗ​വ. എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ
    ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട്: അ​നേ​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​റി​വി​ന്‍റേ​യും ഉ​യ​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും വ​ഴി​തെ​ളി​ച്ച ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് ഗ​വ. എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ്. 113 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട ഈ ​സ്കൂ​ൾ നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി അ​ത്താ​ണി - പ​റ​വൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് മു​നി​ക്ക​ൽ ഗു​ഹാ​ല​യ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ​യും സാ​മൂ​തി​രി​മാ​രു​ടെ​യും ചേ​ര​മാ​ൻ പെ​രു​മാ​ളി​ന്‍റെ​യും മ​റ്റും ക്ഷ​ണ​പ്ര​കാ​രം പ​ട്ടു​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും കൈ​ത്ത​റി വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ പ​ട്ടാ​ര്യ​ർ​മാ​രി​ൽ ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് 1924ൽ ‘​കേ​ര​ള പ​ട്ടാ​ര്യ സ​മാ​ജം’ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ഇ​തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​രും ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്കും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഭൂ​മി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    1911ൽ ​വ​ട​ക്കേ​ട​ത്ത് ശ​ങ്ക​ര​പി​ള്ള സ്വ​ന്തം പു​ര​യി​ട​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന്​​ വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത 50 സെ​ന്‍റ് സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ഓ​ല ഷെ​ഡ് കെ​ട്ടി കു​ടി​പ്പ​ള്ളി​ക്കൂ​ടം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് വി​ദ്യാ​ധി​രാ​ജ ച​ട്ട​മ്പി സ്വാ​മി​ക​ൾ ഇ​ട​ക്കി​ടെ ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് വ​ന്ന് ഭ​ജ​ന​യി​രി​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ശ​ങ്ക​ര​പി​ള്ള​യും ച​ട്ട​മ്പി​സ്വാ​മി​യും ത​മ്മി​ൽ ന​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദം. അ​ദ്ദേ​ഹം ശ​ങ്ക​ര​പി​ള്ള​യെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ കൈ​യി​ൽ നി​ന്ന് സ്കൂ​ളി​ന്​ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യെ​ടു​ത്തു. അ​ങ്ങ​നെ 1912ൽ ​ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് ഗ​വ. എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    പ​രി​സ​ര​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ക്കം നി​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്ക​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ. കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി യു.​പി സ്കൂ​ളും ഹൈ​സ്കൂ​ളും ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളും വ​ന്നു. ആ​ലു​വ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​യി​രു​ന്ന ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ഭ​ര​ണ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി എ​ൽ.​പി വി​ഭാ​ഗം വി​ഭ​ജി​ച്ച് അ​ങ്ക​മാ​ലി ഉ​പ​ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഓ​ഫീ​സ​റു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​ക്കി. ഒ​രു ഓ​ഫി​സ് മു​റി​യും ര​ണ്ട് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ന് വി​ട്ടു​കി​ട്ടി. ഒ​രേ​ക്ക​റി​ല​ധി​കം സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. അ​തി​ൽ ഗ്രാ​മ, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ ഫ​ണ്ട്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നാ​ല് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളു​ള്ള പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ചു.

    അ​ങ്ക​മാ​ലി​യി​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​മു​ള്ള ഏ​ക സ്കൂ​ളാ​ണി​ത്. പൈ​ല​റ്റു​മാ​രും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും സൈ​നി​ക​രും ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രും മു​ത​ൽ ന്യാ​യാ​ധി​പ​ൻ​മാ​ർ വ​രെ ഇ​വി​ടു​ത്തെ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യു​ണ്ട്. ന​ഴ്സ​റി മു​ത​ൽ നാ​ല് വ​രെ​യാ​ണ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ. 200ഓ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. 12 അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി അ​റ​ബി​ക്​ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ഉ​പ​ജി​ല്ല ജേ​താ​ക്ക​ൾ.

    ന​വീ​ക​രി​ച്ച സ്മാ​ർ​ട് ക്ലാ​സ് മു​റി, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ലാ​ബ്, പാ​ർ​ക്ക്, പോ​ഷ​ക സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം, മി​ക​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​നം, വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യം, ടാ​ല​ന്‍റ് ലാ​ബ്, സ്പോ​ക്ക​ൺ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്-​ഹി​ന്ദി-​അ​റ​ബി​ക് ക്ലാ​സു​ക​ൾ, ‘മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ള​ക്കം’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ഹ​ലോ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്-​ഗ​ണി​തം, അ​ടു​ക്ക​ള​ത്തോ​ട്ടം, ‘വ​ർ​ണ​ക്കൂ​ടാ​രം’ പാ​ർ​ക്ക്, വി​ശാ​ല ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം​ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളാ​ണ്.

