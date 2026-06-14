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    Career & Education
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 9:01 AM IST

    കരിയർ പ്ലാനിങ്: കിൻഡർ ജോയിയും പിസ്സയും പോലെ ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു ന്യൂജെൻ റെസിപ്പി!

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    കരിയർ പ്ലാനിങ്: കിൻഡർ ജോയിയും പിസ്സയും പോലെ ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു ന്യൂജെൻ റെസിപ്പി!
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    "കരിയർ എന്നത് ഭയക്കേണ്ട ഒരു സമസ്യയല്ല, മറിച്ച് ഇഷ്ടഭക്ഷണം പോലെ രുചിച്ചറിയേണ്ടതും ആസ്വദിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു ജീവിതാനുഭവമാണ്. പുതിയ കാലത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടത് പഴഞ്ചൻ ഉപദേശങ്ങളല്ല, അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ വഴികാട്ടികളെയാണ്."

    കരിയർ ഗൈഡൻസ്, ഉപരിപഠനം, ഭാവി ജീവിതം... ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് എന്താണ്? ബോറടിപ്പിക്കുന്ന കുറേ ഉപദേശങ്ങൾ, മാതാപിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും നിരന്തരമുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ 'നീ എന്താകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്' എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നിലുള്ള പകച്ചുനിൽക്കൽ. തലമുറകളായി നാം കരിയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വലിയൊരു ഭാരമായാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. പത്താം ക്ലാസ്സോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സോ കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തലയിൽ വീഴുന്ന ഒരു വലിയ ഭാരം. എന്നാൽ പുതിയ കാലത്ത്, ഈ ചിന്താഗതി അടിമുടി മാറേണ്ടതുണ്ട്.

    നിങ്ങൾക്കേറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും? കിൻഡർ ജോയ് (Kinder Joy), പിസ്സ (Pizza), ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ (Fried Chicken), ബർഗർ... അങ്ങനെയങ്ങനെ പോകും ആ ലിസ്റ്റ്. ഈ ഇഷ്ടവിഭവങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴോ, ഓർഡർ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുമ്പോഴോ അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരാവേശമില്ലേ? ആ ഒരു സന്തോഷവും രസവും കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാലോ? അതെ, കിൻഡർ ജോയിയും പിസ്സയും ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും ആവേശത്തോടെ കഴിക്കുന്ന അതേ രസത്തിൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കരിയർ ഗൈഡൻസിനെയും കാണണം. ഗൈഡിങ്ങിന്റെ രസത്തിൽ അലിഞ്ഞിറങ്ങി, അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ട്, ശരിയായ പ്ലാനിങ്ങ് തയ്യാറാക്കി നാളെയിലേക്കുള്ള വഴി വെട്ടണം. ഇത് കേവലം ഒരു തമാശയല്ല, മറിച്ച് ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കരിയറിനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയവും ലളിതവുമായ മാർഗ്ഗമാണ്.

    ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ 'ന്യൂ ജെൻ' പ്രതിഭകൾ (Gen Z & Gen Alpha)

    മുൻതലമുറകളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തരാണ് ഇന്നത്തെ Gen Z, Gen Alpha തലമുറകൾ. ഇവർ ജനിച്ചുവീണത് തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തേക്കാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ 'ഡിജിറ്റൽ നേറ്റീവ്സ്' (Digital Natives) ആണ്. സ്മാർട്ട്‌ഫോണും ഇന്‍റർനെറ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഇവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലുമാകില്ല. നിർമിത ബുദ്ധിയും (AI), മെഷീൻ ലേണിംഗും നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന ഒരു കാലത്തേക്കാണ് ഇവർ പിച്ചവെക്കുന്നത്.

    അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയകാലത്തെ അളവുകോലുകൾ വെച്ച് ഇവരെ അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അർഥശൂന്യമാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള ജീവിതരീതികൾ അതേപടി പകർത്താൻ ഇന്നത്തെ തലമുറ തയ്യാറാകില്ല; അതിനെ ഇന്നത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് - ലൈഫ് മാന്വലുകളിലേക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിയെഴുതേണ്ടതുണ്ട്. ലോകം മാറുന്ന വേഗതയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഇവരുടെ ചിന്തകളും മാറുന്നുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്തെപ്പോലെ കേവലം ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ, അധ്യാപകൻ എന്നീ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന പ്രൊഫഷനുകൾക്കപ്പുറം അതിവിശാലമായ ഒരു ലോകം ഇന്ന് ഇവർക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകിടപ്പുണ്ട്. ആ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിനെ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുക തന്നെ വേണം.

    കിൻഡർ ജോയിയിലെ ആ 'മാജിക്' സർപ്രൈസ്!

    കിൻഡർ ജോയിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം എന്താണ്? അതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ രുചികരമായ ക്രീമും, മറുഭാഗത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കളിപ്പാട്ടവും. കവർ പൊട്ടിക്കുന്നത് വരെ എന്താണ് ആ കളിപ്പാട്ടം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സർപ്രൈസുകളായിരിക്കും.

    നിങ്ങളുടെ കരിയറും കൃത്യമായി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു വശത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിയും താല്പര്യങ്ങളുമാണ് (Aptitude & Interests) - അതായത് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ. മറുവശത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ, ലോകം നിങ്ങൾക്കായി കാത്തുവെച്ചിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ അവസരങ്ങളാണ് (ആ സർപ്രൈസ് കളിപ്പാട്ടം).

    നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നൈസർഗികമായ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആ നിമിഷമാണ് കരിയർ പ്ലാനിംഗിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷം. ചിലർക്ക് ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളോടായിരിക്കും താല്പര്യം, മറ്റുചിലർക്ക് ആശയവിനിമയത്തിലായിരിക്കും (Corporate Communication), വേറെ ചിലർക്ക് സംഗീതമോ ഡിസൈനിങ്ങോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണങ്ങളോ ആകാം. ശാസ്ത്രീയമായ വിശകലനത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആ 'സർപ്രൈസ്' കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. മറ്റാരോ പറയുന്നത് കേട്ട്, സുഹൃത്തുക്കൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി, സ്വന്തം കഴിവ് എന്താണെന്നറിയാതെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പരുത്. എല്ലാവർക്കും ഒരേ സർപ്രൈസ് അല്ല കിൻഡർ ജോയിയിൽ കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക.

    ഒരു 'പെർഫെക്റ്റ് കരിയർ പിസ്സ' തയാറാക്കാം

    ഒരു നല്ല പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം? നല്ലൊരു ബേസ് (Base), മികച്ച സോസ് (Sauce), പിന്നെ കുറച്ച് രുചികരമായ ടോപ്പിംഗ്സ് (Toppings). നിങ്ങളുടെ വിജയകരമായ കരിയർ പ്ലാനിംഗും ഇതേ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് കരിയർ എന്ന പിസ്സയ്ക്ക് രുചിയുണ്ടാകുന്നത്.

    1. പിസ്സ ബേസ് (നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന അഭിരുചി): ഒരു പിസ്സയുടെ അടിസ്ഥാനം അതിന്റെ ബേസ് ആണ്. എത്ര മികച്ച ടോപ്പിങ്​സ്​ ഇട്ടാലും ബേസ് മോശമായാൽ പിസ്സയ്ക്ക് യാതൊരു രുചിയുമുണ്ടാകില്ല. വിദ്യസ്ഥികളുടെ അടിസ്ഥാന കഴിവുകളും വ്യക്തിത്വവുമാണ് ഇവിടെ ബേസ് ആകുന്നത്. സയൻസാണോ, കൊമേഴ്‌സാണോ, അതോ ഹ്യുമാനിറ്റീസാണോ നിങ്ങളുടെ വഴി എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യപടി. സ്വന്തം അഭിരുചിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ബേസ് ഇല്ലാത്ത പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരും ബേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാതെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ ടോപ്പിങ്​സ്​ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്.

    2. സോസ് (ശാസ്ത്രീയവും ധാർമികവുമായ ഗൈഡൻസ്): നിങ്ങളുടെ കരിയർ യാത്രയ്ക്ക് കൃത്യമായ രുചി കൂട്ടുന്നത് ശരിയായ വഴികാട്ടികളാണ്. ഇവിടെയാണ് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടത്. ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന പേരിൽ, കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി വ്യാജ എക്സ്പോകളും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത പരസ്യങ്ങളും സജീവമാണ്. വിദേശ പഠനത്തിന്റെയും മറ്റും പേരിൽ, യാതൊരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുമില്ലാതെ, കമ്മീഷൻ മാത്രം മോഹിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരുണ്ട്.

    അംഗീകാരമില്ലാത്ത ഏജൻസികളുടെ പരസ്യങ്ങളിൽ മയങ്ങി ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് നിരവധിയാണ്. ഇത്തരം 'സ്വയം പ്രഖ്യാപിത' കൺസൾട്ടന്റുമാരെയും അവരുടെ തട്ടിപ്പുകളെയും നാം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയണം. ശരിയായതും ധാർമ്മികതയുള്ളതുമായ (Ethical Guidance) പ്രൊഫഷണലുകളെ കണ്ടെത്തുക, ശാസ്ത്രീയമായ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ സ്വന്തം വഴി കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് കരിയർ പിസ്സയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സോസ്. ഗൈഡൻസ് നൽകുന്നവർ സർട്ടിഫൈഡ് ആണോ, അവർക്ക് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ മാതാപിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും തയ്യാറാകണം.

    3. ടോപ്പിങ്​സ്​ (നൈപുണ്യങ്ങൾ / 21st Century Skills): കേവലം ഒരു ബിരുദം മാത്രം പോരാ ഇന്ന് മികച്ച ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ. ഇവിടെ ടോപ്പിങ്​സ്​ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നൈപുണ്യങ്ങളാണ് (Skills). നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഡിഗ്രിക്കൊപ്പം എന്ത് അധിക യോഗ്യതകളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് ലോകം നോക്കുന്നത്. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്, കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്തെ ആശയവിനിമയ രീതികൾ, ത്രീ-ലെറ്റർ അക്രോണിമുകൾ (Three-letter acronyms) ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോർപറേറ്റ് ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങൾ, ടീം വർക്ക്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്​ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ടോപ്പിംഗ്സ്. നിരന്തരമായി പഠിക്കാനും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള (Upskilling) കഴിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പിംഗ്.

    ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും കഠിനാധ്വാനത്തിന്‍റെ പൊരുളും

    ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറംഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും കട്ടിയുള്ളതുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ കടിച്ചുപൊട്ടിക്കാൻ ഇത്തിരി പാടുപെടും. എന്നാൽ ആ കട്ടിയുള്ള പുറംതോട് കടന്നാൽ, ഉള്ളിലോ വളരെ മൃദുവും രുചികരവുമായ മാംസമായിരിക്കും. കരിയർ യാത്രയുടെ തുടക്കവും ഇതുപോലെയാണ്. ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും.

    ഉദാഹരണത്തിന്, മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നേടുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. എൻഐടി (NIT) പോലെയുള്ള മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഠിനമായ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ കടമ്പ കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അഡ്മിഷൻ പ്രക്രിയകളും നിയമങ്ങളും ഓരോ വർഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായി പഠിക്കാനും, മത്സരപ്പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനും, ഉറക്കമൊഴിച്ചിരുന്ന് അദ്ധ്വാനിക്കാനും തയ്യാറാകണം. ആ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഘട്ടം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മടുപ്പുളവാക്കാം. "എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നത്" എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുപോകാം.

    എന്നാൽ ഓർക്കുക, ആ 'ക്രിസ്പിയായ', കഠിനമായ പുറംതോട് കടന്നാൽ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതിമനോഹരവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കായിരിക്കും. ആ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിജയം ഫ്രൈഡ് ചിക്കന്റെ ഉള്ളിലെ മൃദുവായ ഭാഗം പോലെ വളരെ മധുരമുള്ളതും ആസ്വാദ്യകരവുമായിരിക്കും. കഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരു മികച്ച കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾക്കൊള്ളണം.

    അൾട്രാ-ന്യൂ ജനറേഷൻ കരിയറുകളിലേക്ക് ഒരു നിരീക്ഷണം

    ഇന്നത്തെ തൊഴിൽ ലോകം അതിവിശാലമാണ്. പരമ്പരാഗത കോഴ്സുകൾക്ക് പുറമെ, ഭാവി ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അൾട്രാ-ന്യൂ ജനറേഷൻ (Ultra-new generation) മേഖലകളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

    * എഞ്ചിനീയറിങ്​ ആൻഡ്​ ടെക്നോളജി: ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, എഞ്ചിനീയറിങ്​ ഫിസിക്സ്, ഡാറ്റാ സയൻസ് ആൻഡ്​ ഡാറ്റാ അനാലിസിസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ വരും ദശാബ്ദങ്ങളിൽ ലോകത്തെ നയിക്കും. എഞ്ചിനീയറിങ്​ പഠനം വെറും സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതല്ല ഇന്നത്തെ കാലം.

    * അനുബന്ധ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം (Allied Health Sciences): മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് മാത്രമല്ല അവസരങ്ങളുള്ളത്. ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പി (BOT), ബയോമെഡിക്കൽ സയൻസസ്, ന്യൂട്രീഷൻ സയൻസ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾക്ക് ഇന്ന് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. ഇത്തരം കോഴ്സുകളുടെ കാലയളവിലും മറ്റും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന് പുതിയ നിയമപ്രകാരം 5 വർഷമായി മാറിയ കോഴ്സുകൾ) കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

    * മാനേജ്മെന്റ്: സപ്ലൈ ചെയിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി (FinTech) തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പുതിയ കാലത്തെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.

    അതിരുകളില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം: ഗ്ലോബൽ ക്യാമ്പസുകളുടെ വരവ്

    ഇന്ന് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. പ്രമുഖ വിദേശ സർവ്വകലാശാലകൾ ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ തേടി ഇന്ത്യയിലേക്കും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും എത്തുകയാണ്. യുഎഇ (UAE), സൗദി അറേബ്യ പോലെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും, അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ മുംബൈ പോലെയുള്ള വൻനഗരങ്ങളിലും ലോകോത്തര യുകെ (UK), യുഎസ് (US) സർവ്വകലാശാലകൾ തങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്യാമ്പസുകൾ (Branch Campuses) തുറക്കുന്നുണ്ട്.

    ലണ്ടനിലോ അമേരിക്കയിലോ പോയി പഠിക്കുന്ന അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ന് ഈ ഗ്ലോബൽ ക്യാമ്പസുകളിലൂടെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇത് വലിയൊരു മാറ്റമാണ്. വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കാൻ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക്, അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള എക്സ്പോഷർ ലഭിക്കാൻ ഇത്തരം അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃത്യമായി ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

    മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

    കുട്ടികളുടെ കരിയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിർണ്ണായകമായ ഒരു പങ്കുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ മക്കളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയല്ല കരിയർ പ്ലാനിംഗ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് സയൻസ് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, അവനെ നിർബന്ധിച്ച് എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗിന് വിട്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഓരോ കുട്ടിയും വ്യതസ്തരാണ്. അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ തുറന്ന മനസ്സോടെ കേൾക്കാനും, അംഗീകരിക്കാനും മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാകണം.

    കുട്ടികളെ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. അവരെ പുതിയ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക. സമൂഹത്തിൽ ഒരു 'സ്റ്റാറ്റസ്' ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുട്ടികളെ ഒരു പ്രത്യേക കോഴ്സിന് വിടരുത്. അവർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ, ആവേശത്തോടെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന, അവരുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുയോജ്യമായ കോഴ്സുകൾ കണ്ടെത്താൻ അവരെ സഹായിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും മികച്ച പ്രൊഫഷണലുകളും, രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊക്കെ ഉയർന്നുവരണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്.

    പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളേ, നാളെയുടെ ലോകത്ത് നിങ്ങളാരാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആവേശകരമായ ഒരു യാത്രയാണ് കരിയർ പ്ലാനിങ്​. ആ യാത്രയെ ഭയത്തോടെയോ വെറുപ്പോടെയോ സമീപിക്കാതെ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുന്ന അതേ സന്തോഷത്തോടെ, തുറന്ന മനസ്സോടെ അതിനെ നോക്കിക്കാണുക.

    സ്വപ്നം കാണുക, സ്വന്തം കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക, ശരിയായതും ധാർമ്മികതയുള്ളതുമായ വഴികാട്ടികളോട് ചോദിച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം തേടുക, കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ 'കരിയർ പിസ്സ' വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തയ്യാറാക്കുക. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ 'ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ' കാലഘട്ടത്തെ പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തീരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയും അതിരില്ലാത്ത സന്തോഷവും, നിങ്ങളുടെ കരിയർ യാത്രയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു! ഭാവി നിങ്ങളുടേതാണ്, അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായി തന്നെ നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക.

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    TAGS:gulfnewsUAEEmarat beatsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Career Planning: A New Generation Recipe to Enjoy Like Kinder Joy and Pizza!
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