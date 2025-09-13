Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    Posted On
    13 Sept 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    13 Sept 2025 7:57 AM IST

    ഭൗമ ശാസ്ത്രജ്ഞരാകാൻ​ യു.​പി.​എ​സ്‍.​സി വി​ളി​ക്കു​ന്നു

    • സെ​ല​ക്ഷ​ൻ 2026ലെ ​ക​മ്പ​യി​ൻ​ഡ് ജി​യോ-​സ​യ​ന്റി​സ്റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ വ​ഴി
    • 85 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ
    ഭൗമ ശാസ്ത്രജ്ഞരാകാൻ​ യു.​പി.​എ​സ്‍.​സി വി​ളി​ക്കു​ന്നു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ​ഭൗമ ശാസ്ത്രജ്ഞരാകാൻ യു.​പി.​എ​സ്.​സി അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു. 2026ലെ ​ക​മ്പ​യി​ൻ​ഡ് ജി​യോ-​സ​യ​ന്റി​സ്റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.upsc.gov.inൽ ​ല​ഭി​ക്കും. http://upsconline.nic.in വ​ഴി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25ന​കം ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫീ​സ് 200 രൂ​പ. വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും പ​ട്ടി​ക /ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഫീ​സി​ല്ല.

    ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ: 85 (ജി​യ​ളോ​ജി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വേ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ജി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഗ്രൂ​പ് എ-​ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 39, ജി​യോ ഫി​സി​സ്റ്റ് 2, കെ​മി​സ്റ്റ് 15; സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ട് വാ​ട്ട​ർ ബോ​ർ​ഡി​ൽ സ​യ​ന്റി​സ്റ്റ് ‘ബി’ ​ഹൈ​ഡ്രോ​ജി​യോ​ള​ജി-5, കെ​മി​ക്ക​ൽ-2, ജി​യോ​ഫി​സി​ക്സ്-1 (ഗ്രൂ​പ് എ); ​അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഹൈ​ഡ്രോ​ജി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ്-18, അ​സി. കെ​മി​സ്റ്റ്-2, അ​സി. ജി​യോ​ഫി​സി​സ്റ്റ്-1 (ഗ്രൂ​പ് ബി). ​ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത സം​വ​ര​ണ​മു​ണ്ട്.

    യോ​ഗ്യ​ത: ജി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ത​സ്തി​ക​ക്ക് ജി​യ​ളോ​ജി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്/ ജി​യോ​ള​ജി/ അ​​ൈ​പ്ല​ഡ് ജി​യോ​ള​ജി/ ജി​യോ എ​ക്സ്​​െ​പ്ലാ​റേ​ഷ​ൻ/ മി​ന​റ​ൽ എ​ക്സ്​​െ​പ്ലാ​റേ​ഷ​ൻ/ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ജി​യോ​ള​ജി/ മ​റൈ​ൻ ജി​യോ​ള​ജി/ എ​ർ​ത്ത് സ​യ​ൻ​സ്/ റി​സോ​ഴ്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്/ ഓ​ഷ്യാ​നോ​ഗ്ര​ഫി/ കോ​സ്റ്റ​ൽ ഏ​രി​യാ​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്/ പെ​ട്രോ​ളി​യം ജി​യോ​സ​യ​ൻ​സ്/ ജി​യോ കെ​മി​സ്ട്രി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ബി​രു​ദ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ജി​യോ ഫി​സി​സ്റ്റ്/ അ​സി. ജി​യോ ഫി​സി​സ്റ്റ് ത​സ്തി​ക​ക​ൾ​ക്ക് ഫി​സി​ക്സ്/ അ​ൈ​പ്ല​ഡ് ഫി​സി​ക്സ്/ ജി​യോ ഫി​സി​ക്സ്/ മ​റൈ​ൻ ജി​യോ​ഫി​സി​ക്സ്/ അ​നു​ബ​ന്ധ ശാ​ഖ​ക​ളി​ൽ എം.​എ​സ്‍സി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എം.​എ​സ്‍സി ടെ​ക് (അ​ൈ​പ്ല​ഡ് ജി​യോ ഫി​സി​ക്സ് യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​വ​സ​രം.

    അ​സി. കെ​മി​സ്റ്റ്/ കെ​മി​സ്റ്റ് ത​സ്തി​ക​ക്ക് കെ​മി​സ്ട്രി/ അ​നു​ബ​ന്ധ ശാ​ഖ​ക​ളി​ൽ (അ​ൈ​പ്ല​ഡ് കെ​മി​സ്ട്രി/ അ​ന​ല​റ്റി​ക്ക​ൽ കെ​മി​സ്ട്രി) എം.​എ​സ്‍സി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും സ​യ​ൻ​സ് (ഹൈ​ഡ്രോ ജി​യോ​ള​ജി) ത​സ്തി​ക​ക്ക് ജി​യോ​ള​ജി/ അ​നു​ബ​ന്ധ ശാ​ഖ​ക​ളി​ൽ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ബി​രു​ദ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    യോ​ഗ്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി ഫ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്നാ​ണ്. പ്രാ​യം 21-32. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്. വി​ശ​ദ​മാ​യ യോ​ഗ്യ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ജി​യോ-​സ​യ​ന്റി​സ്റ്റ് സ്ക്രീ​നി​ങ് ടെ​സ്റ്റ് 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി എ​ട്ടി​ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം അ​ട​ക്കം രാ​ജ്യ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​വ​രെ മെ​യി​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കും.

