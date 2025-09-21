Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    എം.ജി

    സ്പോ​ട്ട് അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍

    മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ സ്കൂ​ള്‍ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ സ്പോ​ര്‍ട്സ് സ​യ​ന്‍സ​സി​ല്‍ മാ​സ്റ്റ​ര്‍ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ സ്പോ​ര്‍ട്സ് (എം.​പി.​ഇ.​എ​സ്) പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ല്‍ 21 സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വു​ണ്ട്. കാ​റ്റ്​ പ്രോ​സ്പെ​ക്ട​സ് പ്ര​കാ​രം യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ 23ന് ​രാ​വി​ലെ 7.30ന് ​അ​സ്സ​ല്‍ രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി സ്കൂ​ള്‍ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ സ്പോ​ര്‍ട്സ് സ​യ​ന്‍സ​സി​ല്‍ എ​ത്ത​ണം. കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​താ പ​രീ​ക്ഷ, എ​ഴു​ത്തു​പ​രീ​ക്ഷ, സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ന എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഫോ​ൺ:0481 2733377

    സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ സ്കൂ​ള്‍ ഓ​ഫ് ജെ​ൻ​ഡ​ർ സ്റ്റ​ഡീ​സി​ല്‍ എം.​എ ജെ​ന്‍ഡ​ര്‍ സ്റ്റ​ഡീ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ല്‍ 12 സീ​റ്റു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വു​ണ്ട്. അ​ര്‍ഹ​രാ​യ​വ​ര്‍ 23ന് ​രാ​വി​ലെ 11ന് ​അ​സ്സ​ല്‍ രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫീ​സി​ല്‍ എ​ത്ത​ണം.

    എ​ബി​ലി​റ്റി എ​ന്‍ഹാ​ന്‍സ്മെ​ന്‍റ് കോ​ഴ്സു​ക​ള്‍

    സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ഡി​സ്റ്റ​ന്‍റ​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഓ​ണേ​ഴ്സ് ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ എ​ബി​ലി​റ്റി എ​ന്‍ഹാ​ന്‍സ്മെ​ന്‍റ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് 25 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ജ​ര്‍മ​ന്‍, ഫ്ര​ഞ്ച്, ത​മി​ഴ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കോ​ഴ്സു​ക​ള്‍.

    വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ക്രെ​ഡി​റ്റ്സി​ലേ​ക്ക് ട്രാ​ന്‍സ്ഫ​ര്‍ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന മൂ​ന്ന്​ ക്രെ​ഡി​റ്റു​ക​ളു​ള്ള ഈ ​കോ​ഴ്സു​ക​ള്‍ക്ക് സെ​മ​സ്റ്റ​റി​ന് 1500 രൂ​പ​യാ​ണ് ഫീ​സ്.

    ഒ​രേ​സ​മ​യം ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കോ​ഴ്സു​ക​ള്‍ ചെ​യ്യാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ല്ല. cdoe.mgu.ac.in ല്‍ ​അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാം. ഫോ​ണ്‍ 0481 2731010, 9188918258,9188918256.

    ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ക്ലാ​സ്

    എം​പ്ലോ​യ്മെ​ന്‍റ്​ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ മം​ഗ​ളം എം.​സി വ​ർ​ഗീ​സ് ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് കോ​ള​ജ് , മം​ഗ​ളം പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക് കോ​ള​ജ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​രി​യ​ർ​ജ്വാ​ല എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ബ്യൂ​റോ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് എ​ൻ.​ബി​ജു, എ​സ്.​ര​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    പ​രീ​ക്ഷാ​തീ​യ​തി

    നാ​ലാം​സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​പി.​ഇ.​എ​ഡ് പ്രോ​ഗ്രാം (2019ന്​ ​മു​മ്പു​ള്ള അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ അ​വ​സാ​ന സ്പെ​ഷ​ല്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ 29 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    MG University
    News Summary - university announcements
