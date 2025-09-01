Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightCareer Newschevron_rightഅധ്യാപകരായി തുടരാൻ...
    Career News
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 10:48 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 10:48 PM IST

    അധ്യാപകരായി തുടരാൻ ടെറ്റ് നിർബന്ധമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി; ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ തീ​രു​മാ​നം വി​ശാ​ല ബെ​ഞ്ചി​ന്

    text_fields
    bookmark_border
    അധ്യാപകരായി തുടരാൻ ടെറ്റ് നിർബന്ധമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി; ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ തീ​രു​മാ​നം വി​ശാ​ല ബെ​ഞ്ചി​ന്
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യി തു​ട​രാ​നും സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​നും അ​ധ്യാ​പ​ക യോ​ഗ്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ (ടെ​റ്റ്) നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. വി​ര​മി​ക്കാ​ൻ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ൽ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി. ഭാ​ഷ- മ​ത​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ടെ​റ്റ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടോ എ​ന്ന​തും അ​ത് അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കും എ​ന്നീ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടം​ഗ ബെ​ഞ്ച് വി​ശാ​ല ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് വി​ട്ടു.

    ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ശാ​ല ബെ​ഞ്ച് തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​​രെ ടെ​റ്റ് യോ​ഗ്യ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. 2011 ജൂ​ലൈ 29ന് ​മു​മ്പ് നി​യ​മി​ത​രാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന് ടെ​റ്റ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ടോ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ എ​യ്ഡ​ഡ്, അ​ൺ എ​യ്ഡ​ഡ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണോ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ത​മി​ഴ്നാ​ട്, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു കൂ​ട്ടം ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് ദീ​പാ​ങ്ക​ർ ദ​ത്ത, ജ​സ്റ്റി​സ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ ജോ​ർ​ജ് മാ​സി​ഹ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ വി​ധി.

    ടെ​റ്റ് നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും​മു​മ്പ് ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യും വി​ര​മി​ക്കാ​ൻ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യി തു​ട​രാ​ൻ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ടെ​റ്റ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ട​ണം. ഈ ​സ​മ​യ​ക്ര​മം പാ​ലി​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ രാ​ജി​വെ​ക്കു​ക​യോ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് കൂ​ടി​യ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ലി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യോ ​വേ​ണം. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ സ​ർ​വി​സ് ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന് ടെ​റ്റ് യോ​ഗ്യ​ത വേ​ണം -വി​ധി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട 2014ലെ ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ വി​ശാ​ല ബെ​ഞ്ച് തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കും​വ​രെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി ര​ണ്ടം​ഗ ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Career NewsTeachersteachers eligibility testSupreme Court
    News Summary - Supreme Court says TET is mandatory to continue as teachers
    Similar News
    Next Story
    X