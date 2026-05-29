Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightCareer Newschevron_rightഅധ്യാപകർക്ക് ടെറ്റ്...
    Career News
    Posted On
    date_range 29 May 2026 1:10 PM IST
    Updated On
    date_range 29 May 2026 1:23 PM IST

    അധ്യാപകർക്ക് ടെറ്റ് പാസാകാനുള്ള സമയപരിധി രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷമാക്കി സുപ്രീം കോടതി; പുനഃപരിശോധനാ ഹരജി കോടതി തള്ളി

    text_fields
    bookmark_border
    അധ്യാപകർക്ക് ടെറ്റ് പാസാകാനുള്ള സമയപരിധി രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷമാക്കി സുപ്രീം കോടതി; പുനഃപരിശോധനാ ഹരജി കോടതി തള്ളി
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: 2010നു മുമ്പ് നിയമിതരായ അധ്യാപകർക്ക് യോഗ്യതാ പരീക്ഷയായ ടെറ്റ് പാസാകാനുള്ള സമയ പരിധി മൂന്ന് വർഷമാക്കി സുപ്രീം കോടതി. നേരത്തെ ഇത് രണ്ട് വർഷമായിരുന്നു. ടെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയതിനെതിരെ സർക്കാറിന്‍റേതുൾപ്പെടെയുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹരജികൾ കോടതി തള്ളി.

    ടെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ, ദേശീയ അധ്യാപക സംഘടന ഉൾപ്പെടെ 145 കക്ഷികളാണ് കോടതിയിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹരജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഉത്തരവ് പിൻവവിലിക്കുന്നതിന് പകരം പാസാകനുള്ള കാലാവധി കോടതി നീട്ടി നൽകുകയായിരുന്നു. ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2028 ആഗസ്റ്റ് 31നു മുമ്പ് അധ്യാപകർ ടെസ്റ്റ് പാസാകണം.

    അധ്യാപക യോഗ്യതയായ ടെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പരീക്ഷ പാസാകാൻ കഴിയാത്ത പതിനായിരക്കണക്കിന് അധ്യാപകരെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Careerk tetteachingSupreme Court
    News Summary - Supreme Court increases time limit for teachers to pass TET from two to three years
    Similar News
    Next Story
    X