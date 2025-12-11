Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 8:07 AM IST

    സയന്റിഫിക് അസി. നിയമനം: നാലാഴ്ചക്കകം തീരുമാനമെടുക്കണം

    കൊ​ച്ചി: ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ളി​ൽ 12 സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​രു​ടെ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ​കൂ​ടി നി​ക​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ശി​പാ​ർ​ശ​യി​ൽ നാ​ലാ​ഴ്ച​ക്ക​കം ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി. ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളു​ടെ വി​ചാ​ര​ണ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് സി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ലാ​ബി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ​ സാ​മ്പി​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ഫ​ലം വൈ​കു​ക​യും കേ​സു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യു​മാ​ണെ​ന്ന്​​ കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 28 സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. 12 പേ​രെ​ക്കൂ​ടി നി​യ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള ഫ​യ​ൽ ധ​ന​വ​കു​പ്പ്​ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്കം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കോ​ട​തി പ്ര​ത്യേ​ക സി​റ്റി​ങ്ങി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

