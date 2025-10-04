Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    Posted On
    4 Oct 2025 8:27 AM IST
    Updated On
    4 Oct 2025 8:27 AM IST

    പി.എസ്.സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ്; അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ, വനിത അസി. പ്രിസൺ ഓഫിസർ, അക്കൗണ്ടന്റ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2...

    പി.എസ്.സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ്; അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ, വനിത അസി. പ്രിസൺ ഓഫിസർ, അക്കൗണ്ടന്റ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2...
    പ്രതീകാത്മക ചിച്രം

    Listen to this Article

    കേരള പബ്ലിക് സർവിസ് കമീഷൻ കാറ്റഗറി നമ്പർ 357 മുതൽ 375/2025 വരെ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. തസ്തികകൾ, യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സെലക്ഷൻ നടപടികൾ, ശമ്പളം, സംവരണം അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ 15ലെ അസാധാരണ ഗസറ്റിലും www.keralapsc.gov.in/notifications ലിങ്കിലും ലഭ്യമാണ്.

    ജനറൽ റി​ക്രൂട്ട്മെന്റ് (സംസ്ഥാന/ ജില്ലതലം), സ്​പെഷൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, എൻ.സി.എ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന തസ്തികകളും ഒഴിവുകളും പി.എസ്.സി വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി ഓൺലൈനിൽ ഒക്ടോബർ 15 വ​രെ അപേക്ഷിക്കാം.

    ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന ചില തസ്തികകളുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങൾ ചുവടെ:

    അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ: കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ. ശമ്പളനിരക്ക് 39,500-83,000 രൂപ. നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. യോഗ്യത: ബി.ഇ/ബി.ടെക് (സിവിൽ/കെമിക്കൽ/എൻവയൺമെന്റൽ എൻജിനീയറിങ്)/തത്തുല്യം. പ്രായം18-36.

    വനിത അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫിസർ: പ്രിസൺ ആൻഡ് കറക്ഷനൽ സർവിസസ്, പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ, ശമ്പളം 27,900-63,700 രൂപ. നേരിട്ടുള്ള നിയമനം, യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി/തത്തുല്യം. ഉയരം 150 സെ.മീറ്ററിൽ കുറയരുത്. പൂർണ കാഴ്ചശക്തിയുണ്ടായിരിക്കണം. (മെഡിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസുണ്ടാകണം). തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കായികക്ഷമത പരീക്ഷയുമുണ്ട്. പ്രായം18-36.

    അക്കൗണ്ടന്റ്/ ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ്/ അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ്/ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലർക്ക്/ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ/ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 മുതലായവ: സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിവിധ കമ്പനികൾ/ ബോർഡുകൾ/ കോർപറേഷനുകൾ. പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ. നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. യോഗ്യത: ബി.കോം ബിരുദം. പ്രായം18-36.

    മറ്റു തസ്തികകൾ: ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ (എം.എം.വി), ട്രാഫിക് സൂപ്രണ്ട്, എൻജിനീയറിങ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3, ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ (സോഷ്യൽ സയൻസ്) (മലയാളം മീഡിയം) (തസ്തിക മാറ്റം വഴിയുള്ള നിയമനം).

    ഇതിന് പുറമെ സ്​പെഷൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, എൻ.സി.എ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്ന തസ്തികകളും ഉണ്ട്. യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങളും സെലക്ഷൻ നടപടികളും അപേക്ഷ സമർപ്പണത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്.

