Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightCareer Newschevron_rightപി.എസ്.സി അറിയിപ്പുകൾ
    Career News
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 7:35 AM IST

    പി.എസ്.സി അറിയിപ്പുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    KPSC
    cancel
    Listen to this Article

    ശാരീരിക അളവെടുപ്പും കായികക്ഷമത പരീക്ഷയും

    തിരുവനന്തപുരം: പൊലീസ് വകുപ്പിൽ അസി. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ട്രെയിനി) (പട്ടികവർഗം) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 387/2024) തസ്തികയിലേക്ക് നവംബർ 22ന് രാവിലെ 5.30 മുതൽ തിരുവനന്തപുരം, പേരൂർക്കട എസ്.എ.പി പരേഡ് മൈതാനത്ത് ശാരീരിക അളവെടുപ്പും കായികക്ഷമത പരീക്ഷയും നടത്തും. കായികക്ഷമത പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് അന്നേദിവസം പി.എസ്.സി ആസ്ഥാനത്ത് പ്രമാണ പരിശോധന നടത്തും.

    അഭിമുഖം

    പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) യു.പി.എസ് (കാറ്റഗറി നമ്പർ 075/2024) തസ്തികയിലേക്ക് നവംബർ 19ന് പി.എസ്.സി കോഴിക്കോട് ജില്ല ഓഫിസിൽ അഭിമുഖം നടത്തും.

    പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ യു.പി സ്കൂൾ ടീച്ചർ (തമിഴ് മീഡിയം) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 519/2024) തസ്തികയിലേക്ക് നവംബർ 19, 20, 21 തീയതികളിൽ പി.എസ്.സി പാലക്കാട് ജില്ല ഓഫിസിൽ അഭിമുഖം നടത്തും.

    പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് 2 (കാറ്റഗറി നമ്പർ 611/2024) തസ്തികയിലേക്ക് 2025 നവംബർ 19, 20, 21 തീയതികളിൽ പി.എസ്.സി പത്തനംതിട്ട ജില്ല ഓഫിസിൽ അഭിമുഖം നടത്തും. വിവരങ്ങൾക്ക്: 0468 2222665.

    തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) യു.പി.എസ് (കാറ്റഗറി നമ്പർ 075/2024) തസ്തികയിലേക്ക് 2025 നവംബർ 19, 20 തീയതികളിൽ പി.എസ്.സി ആസ്ഥാനത്ത് അഭിമുഖം നടത്തും.

    തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് 2 (കാറ്റഗറി നമ്പർ 611/2024) തസ്തികയിലേക്ക് 2025 നവംബർ 19, 20, 21, 27 തീയതികളിൽ പി.എസ്.സി ആസ്ഥാനത്ത് അഭിമുഖം നടത്തും.

    കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) എൽ.പി.എസ് (എൽ.സി/എ.ഐ) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 157/2024), പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (ഹിന്ദി) (തസ്തികമാറ്റം മുഖേന) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 610/2024) തസ്തികകളിലേക്ക് നവംബർ 20ന് പി.എസ്.സി കോഴിക്കോട് ജില്ല ഓഫിസിൽ അഭിമുഖം നടത്തും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Career NewsPSC notificationGovernment of KeralaKerala Public Service Commission
    News Summary - PSC Notifications
    Similar News
    Next Story
    X