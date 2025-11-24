Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 7:34 AM IST

    അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ജോലിയില്ല; മരിച്ചവർക്ക് അഡ്വൈസ് മെമ്മോ നൽകി പി.എസ്.സിയുടെ കാത്തിരിപ്പ്

    അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ജോലിയില്ല; മരിച്ചവർക്ക് അഡ്വൈസ് മെമ്മോ നൽകി പി.എസ്.സിയുടെ കാത്തിരിപ്പ്
    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: മ​രി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് അ​ഡ്വൈ​സ് മെ​മ്മോ ന​ൽ​കി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന പി.​എ​സ്.​സി ന​ട​പ​ടി തി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. പി.​എ​സ്.​സി പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട് മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​യു​ടെ മ​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ലും അ​ഡ്വൈ​സ് മെ​മ്മോ അ​യ​ച്ച് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ന​യാ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​യ​വും ജോ​ലി​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങി പി.​എ​സ്.​സി​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ലും പി.​എ​സ്.​സി ‘പാ​ര​മ്പ​ര്യ രീ​തി’ കൈ​വി​ടാ​തെ മ​രി​ച്ച​യാ​ൾ​ക്കും അ​ഡ്വൈ​സ് മെ​മ്മോ അ​യ​ക്കും. അ​ത് എ​ൻ.​ജെ.​ഡി ആ​യി തി​രി​ച്ചു​വ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​ടു​ത്ത​യാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. എ​ന്നാ​ൽ, അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കും. ഫ​ല​ത്തി​ൽ അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട ഒ​രാ​ളു​ടെ ജോ​ലി​യാ​ണ് പി.​എ​സ്.​സി ഇ​തു​വ​ഴി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    ഇ​തി​നെ​തി​രെ മു​മ്പ് സി.​കെ. മ​ദ​ന​ൻ എ​ന്ന​യാ​ൾ കേ​ര​ള അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ൽ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കു​ക​യും മൂ​ന്നു​മാ​സം​കൊ​ണ്ട് വി​ധി വ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​ധി​യി​ൽ പി.​എ​സ്‌.​സി എ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​നം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഉ​ത്ത​ര​വു​മാ​യി പി.​എ​സ്‌.​സി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഹ​ര​ജി മ​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. വീ​ണ്ടും ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​നെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ടു​ള്ള വി​ധി​യി​ൽ പി.​എ​സ്.​സി​ക്കെ​തി​രെ കേ​ര​ള അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

