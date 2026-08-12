വിവിധ തസ്തികകളിൽ പി.എസ്.സി വിളിക്കുന്നു; ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 2

വിവിധ തസ്തികകളിൽ പി.എസ്.സി വിളിക്കുന്നു; ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 2text_fields
വിവിധ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-2, ജല അതോറിറ്റിയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ്-I/ സബ് എൻജിനീയർ തുടങ്ങിയ തസ്തികയിലേക്ക് പി.എസ്.സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങൾ: www.kerala psc.gov.in/notifications
ഒഴിവുകൾ:
കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-2: സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്/ പി.എസ്.സി/ എ.ജി ഓഫിസ് (എറണാകുളം)/ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്/ എൻക്വയറി കമീഷണർ ആൻഡ് സ്പെഷൽ ജഡ്ജസ് ഓഫിസ്/വിജിലൻസ് ട്രിബ്യൂണൽ ഓഫിസ്/കേരള ലോകായുക്ത എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് നിയമനം. ശമ്പള നിരക്ക് 27,900 -63700 രൂപ.
യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി/ തത്തുല്യം. ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ് റൈറ്റിങ് ഹയർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (കെ.ജി.ടി.ഇ) ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിങ്/ തത്തുല്യം. മലയാളം ടൈപ് റൈറ്റിങ് ലോവർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (കെ.ജി.ടി.ഇ)/തത്തുല്യം. ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്നും തസ്തികമാറ്റം വഴിയുള്ള നിയമനത്തിനും ഇതേ തസ്തികയിലേക്ക് പി.എസ്.സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ്-I/ സബ് എൻജിനീയർ: കേരള ജല അതോറിറ്റിയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ്-I/ സബ് എൻജിനീയർ തസ്തികയിൽ നിയമനം. ശമ്പളനിരക്ക് 36500-89000 രൂപ.
യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി/ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം. സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ അംഗീകൃത ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പട്ടികജാതി/വർഗം, മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്നവർക്കും മറ്റും നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ട്.
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