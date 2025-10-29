Begin typing your search above and press return to search.
    ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ പ്രബേഷനറി ഓഫിസർ; 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

    ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ പ്രബേഷനറി ഓഫിസർ; 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
    കൊ​ച്ചി: ഫെ​ഡ​റ​ൽ ബാ​ങ്കി​ൽ പ്ര​ബേ​ഷ​ന​റി ഓ​ഫി​സ​ർ ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. സെ​യി​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്ലൈ​ന്റ് അ​ക്വി​സി​ഷ​ൻ (സ്കെ​യി​ൽ-1) ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 31 വ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​മാ​ണ് യോ​ഗ്യ​ത.

    27 വ​യ​സ്സാ​ണ് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കും ബാ​ങ്കി​ങ്, ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് (ബി.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​ഐ) മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ള​വു​ണ്ട്. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: www.federalbank.co.in/careers

    TAGS:Federal Bankbanking sectorProbationary Officersjob Vacancies
    News Summary - Probationary Officer at Federal Bank; Applications can be made till 31
