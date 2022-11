പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയിൽ ഒഴിവുകൾ

കൽപറ്റ: പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാലയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റന്റ്, ലബോറട്ടറി അറ്റൻഡന്റ്, ഗെസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുള്ളത്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ, അപേക്ഷഫോറം മാതൃക എന്നിവ www.kvasu.ac.in വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, മേൽവിലാസം എഴുതി അഞ്ചുരൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പൊട്ടിച്ച തപാൽ കവർ എന്നിവ പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയോടൊപ്പം The Course Director, Diploma in Dairy Science, College of Veterinary and Animal Sciences, Pookode, Lakkidi (P.O), Wayanad, Kerala-673576 വിലാസത്തിൽ ഈ മാസം 19നുമുമ്പ് ലഭിക്കണം.