പി.ജി ഡിപ്ലോമ, ഏവിയേഷൻ ബിരുദം പഠിക്കാം; വിമാനത്താവളത്തിൽ​ ജോലി നേടാം

cancel By വിജി.കെ കേ​ന്ദ്ര സി​വി​ൽ വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള അ​മേ​ത്തി​യി​ലെ രാ​ജീ​വ്ഗാ​ന്ധി നാ​ഷ​ന​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​നി പ​റ​യു​ന്ന കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ജൂ​ൺ 21 വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​മ​ണി വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. പോ​സ്റ്റ് ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് ഡി​പ്ലോ​മ ഇ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ: ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്ലാ​സ്റൂം പ​ഠ​ന പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​റു മാ​സ​ത്തെ ഇ​​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ്പും അ​ട​ങ്ങി​യ ​പ്രോ​ഗ്രാ​മാ​ണി​ത്. ആ​കെ 120 സീ​റ്റ്. യോ​ഗ്യ​ത: 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കോ​ടെ അം​ഗീ​കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബി​രു​ദം. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ള​വു​ണ്ട്. 2024 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന​കം യോ​ഗ്യ​താ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യാ​ൽ മ​തി. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 25 വ​യ​സ്സ്. ബി​രു​ദ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ മെ​റി​റ്റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഷോ​ർ​ട്ട്‍ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് എ​ഴു​ത്തു​പ​രീ​ക്ഷ​യും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ഭി​മു​ഖ​വും ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ. ബാ​ച്ചി​ല​ർ ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് ഇ​ൻ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​യ​ർ​കാ​ർ​ഗോ: മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ഠ​ന​കാ​ലാ​വ​ധി (ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ക്ലാ​സ്റൂം പ​ഠ​ന പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്റ്റൈ​പ്പ​ന്റോ​ടു​കൂ​ടി​യ അ​പ്ര​ന്റി​സ്ഷി​പ്പും). ആ​കെ സീ​റ്റ് 120. യോ​ഗ്യ​ത: ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ്ട്രീ​മി​ൽ മൊ​ത്തം 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ പ്ല​സ്ടു/​ഹ​യ​ർ​ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി/​ത​ത്തു​ല്യ പ​രീ​ക്ഷ വി​ജ​യി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ള​വു​ണ്ട്. 2024 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന​കം യോ​ഗ്യ​താ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യാ​ൽ മ​തി. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 21 വ​യ​സ്സ്. യോ​ഗ്യ​താ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ മാ​ർ​ക്ക്, എ​ഴു​ത്തു​പ​രീ​ക്ഷ, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ഭി​മു​ഖം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.rgnau.ac.inൽ ​ല​ഭി​ക്കും. അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് 1000 രൂ​പ. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും 500 രൂ​പ മ​തി. അ​പേ​ക്ഷാ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലും മ​റ്റു​മാ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ​സാ​ധ്യ​ത. ക​ഴി​ഞ്ഞ ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ലെ പ്ലേ​സ്മെ​ന്റ് റെ​ക്കോ​ഡ് 95 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. Show Full Article

PG Diploma, Aviation Degree can be studied; You can get a job at the airport