    സംവരണ അട്ടിമറി; കരാർ അധ്യാപക നിയമനം നിർത്തണമെന്ന് പാർലമെന്റ് സമിതി

    സംവരണ അട്ടിമറി; കരാർ അധ്യാപക നിയമനം നിർത്തണമെന്ന് പാർലമെന്റ് സമിതി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ, പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ സം​വ​ര​ണം എ​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് തു​ര​ങ്കം​വെ​ക്കു​ന്ന ക​രാ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​നം നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പാ​ർ​ല​മെൻറ് സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, കേ​ന്ദ്രീ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, ന​വോ​ദ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന പ​ത്തു​ല​ക്ഷം അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി നി​ക​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി ദി​ഗ്‍വി​ജ​യ് സി​ങ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സ​മി​തി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ നി​ക​ത്താ​നു​ള്ള സ​മി​തി​യു​ടെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്ത് മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ബാ​ച്ചി​ലേ​ഴ്സ് ഇ​ൻ എ​ലി​മെ​ന്റ​റി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ (ബി.​എ​ൽ.​എ​ഡ്) പ്രോ​ഗ്രാം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. ദ​രി​ദ്ര​രും ഗ്രാ​മീ​ണ​രു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്രാ​ഥ​മി​ക സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന് ബി.​എ​ൽ.​എ​ഡ് ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പ​രി​മി​തി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ന​വീ​ക​രി​ച്ചും മ​റ്റു​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്ക​ൽ ദീ​ർ​ഘ വീ​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ സ്ഥി​ര സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ർ​ഹ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേ​ടു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​ട​യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. നാ​ഷ​ന​ൽ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്, നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​വ​ർ​സി​സ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്, സൗ​ജ​ന്യ കോ​ച്ചി​ങ്, റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പ്, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പ്, ഗോ​ത്ര​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ ന​ന്നാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മി​തി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു.

