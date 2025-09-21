Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 9:44 AM IST

    എം.ജിയിൽ ഓൺലൈൻ ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം

    എം.ജിയിൽ ഓൺലൈൻ ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം
    ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ക​ണ​ക്ഷ​നു​ള്ള ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റോ മൊ​ബൈ​ലോ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടോ? പ്ല​സ് ടു ​അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബി​രു​ദ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണോ? ബി.​ബി.​എ, ബി.​കോം, ബി.​എ (ഓ​ണേ​ഴ്സ്) അ​​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എം.​ബി.​എ, എം.​കോം, എം.​എ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​നാ​യാ​സം വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് പ​ഠി​ച്ച് പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​താ​ൻ നി​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ണോ? എ​ങ്കി​ൽ കോ​ട്ട​യം മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഡി​സ്റ്റ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​വി​ധ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    യു.​ജി.​സി അ​നു​​മ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. റെ​ഗു​ല​ർ കോ​ഴ്സി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ സി​ല​ബ​സ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യാ​ർ​ഥം എ​വി​ടെ​യി​രു​ന്ന് പ​ഠി​ച്ച് സ്വ​ന്തം സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലി​രു​ന്ന് പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി ബി​രു​ദ-​ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം നേ​ടാ​നാ​കും. ബി.​കോം (ഓ​ണേ​ഴ്സ്), ബി.​എ. പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ് (ഓ​ണേ​ഴ്സ്), ബാ​ച്ചി​ല​ർ ഓ​ഫ് ബി​സി​ന​സ​സ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ (ബി.​ബി.​എ) (ഓ​ണേ​ഴ്സ്) പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ൽ പ്ല​സ്/ ത​ത്തു​ല്യ പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യ​വ​ർ​ക്കും എം.​എ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, എം. ​ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, എം.​​കോം (ഫി​നാ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടാ​ക്സേ​ഷ​ൻ), എം.​ബി.​എ (മാ​സ്റ്റ​ർ ബി​സി​ന​സ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ) കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    എ​ബി​ലി​റ്റി എ​ൻ​ഹാ​ൻ​സ്മെ​ന്റ് കോ​ഴ്സു​ക​ളാ​ണി​ത്. കോ​ഴ്സു​ക​ളു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും പ്ര​വേ​ശ​നം യോ​ഗ്യ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ https://cdoe.mgu.ac.inൽ ​ല​ഭി​ക്കും. അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സ് 1000 രൂ​പ​. ഒാ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന​കം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കും ജോ​ലി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ഏ​റെ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണ് ഈ ​ഓ​ൺ​ലെ​ൻ ഡി​ഗ്രി/​പി.​ജി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ഠ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക്ലാ​സു​ക​ളും പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് കോ​ഴ്സ് ഫീ​സ്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ എം.​ബി.​എ കോ​ഴ്സി​ൽ ഹ്യൂ​മ​ൺ റി​സോ​ഴ്സ്, ഫി​നാ​ൻ​സ്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ്​​പെ​ഷ​ലൈ​സേ​ഷ​നു​ക​ൾ. ഓ​രോ ​കോ​ഴ്സി​ന്റെ​യും സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ഫീ​സ് നി​ര​ക്കു​ക​ൾ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലു​ണ്ട്. (0481-2731010, 9188918256, mguonline@mgu.ac.in)

