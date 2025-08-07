Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 10:19 AM IST

    കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നഴ്സിങ് ഓഫിസർ: 3500 ഒഴിവുകൾ

    അവസാന തീയ്യതി ആഗസ്ത് 11
    കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നഴ്സിങ് ഓഫിസർ: 3500 ഒഴിവുകൾ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ് (എ​യിം​സ്) ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് ന​ഴ്സി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ ‘റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് കോ​മ​ൺ എ​ലി​ജി​ബി​ലി​റ്റി ടെ​സ്റ്റി​ങ് (നോ​ർ​സെ​റ്റ് -9) അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ഗ്രൂ​പ് ബി, ​പേ മെ​ട്രി​ക്സ് ലെ​വ​ൽ -7 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന ത​സ്തി​ക​യാ​ണി​ത്.

    ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 9300-34800 രൂ​പ, ഗ്രേ​ഡ് പേ 4600 ​രൂ​പ (പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള​ത്). എ​യിം​സു​ക​ൾ, ജി​പ്മ​ർ ഇ.​എ​സ്.​ഐ.​സി, ലേ​ഡി ഹാ​ർ​ഡി​ച്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് സൈ​ക്യാ​ട്രി (സി​പ്) റാ​ഞ്ചി മു​ത​ലാ​യ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് നി​യ​മ​നം.

    ഓ​രോ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​യ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ: എ​യിം​സു​ക​ൾ- ബ​തി​ൻ​ഡ -327, അ​വ​ന്തി​പു​ര -30, ഭു​വ​നേ​ശ്വ​ർ 96, ദേ​വ്ഗ​ഡ് 86, ഗോ​ര​ഖ്പൂ​ർ 36, ഗു​വാ​ഹ​തി 83 ക​ല്യാ​ണി 200, മം​ഗ്ല​ഗി​രി 142, നാ​ഗ്പൂ​ർ 221, റാ​യ്ബ​റേ​ലി 44, ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി 350, പാ​റ്റ്ന 12, ​ഋ​ഷി​കേ​ശ് 98, റാ​യ്പൂ​ർ 110, രാ​ജ്കോ​ട്ട് 130, വി​ജ​യ്പൂ​ർ (ജ​മ്മു) 29, എ​ൻ.​ഐ.​ടി.​ആ​ർ.​ഡി 3, എ.​ഐ.​ഐ.​പി.​എം.​ആ​ർ മും​ബൈ 1, സി​പ് റാ​ഞ്ചി 10, ജി​പ്മ​ർ പു​തു​ച്ചേ​രി 446, ജി​പ്മെ​ർ യാ​നം 8 , റിം​സ് ഇം​ഫാ​ൽ 33, ലേ​ഡി ഹാ​ർ​ഡി​ഞ്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് 173, എം​പ്ലോ​യീ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ൻ​ഷ്വ​റ​ൻ​സ് കോ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി 832..

    യോ​ഗ്യ​ത: അം​ഗീ​കൃ​ത ബി.​എ​സ്‍സി ന​ഴ്സി​ങ് ബി​രു​ദം/ ത​ത്തു​ല്യം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് മി​ഡ്വൈ​ഫ​റി​യി​ൽ (ജി.​എ​ൻ.​എം) അം​ഗീ​കൃ​ത ഡി​പ്ലോ​മ​യും 50 കി​ട​ക്ക​ക​ളി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത ​പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​വും.

    സ്റ്റേ​റ്റ്/ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്സി​ങ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ന​ഴ്സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മി​ഡ് വൈ​ഫ് ആ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-30 വ​യ​സ്സ്.നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.aiimsexams.ac.in ൽ ​ല​ഭി​ക്കും.

    അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് ജ​ന​റ​ൽ, ഒ.​ബി.​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 3000 രൂ​പ. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 2400 രൂ​പ. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഫീ​സി​ല്ല. വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11 വൈ​കീ​ട്ട് 5 മ​ണി​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ​

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ: ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത നോ​ർ​സെ​റ്റ് പ്രി​ലി​മി​ന​റി, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27 ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​ധി​ഷ്ടി​ത ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ നോ​ർ​സെ​റ്റ് മെ​യി​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്.

    മെ​യി​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ച മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മെ​രി​റ്റ് ലി​സ്റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മെ​രി​റ്റും ഉ​ദ്യാ​ഗാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ചോ​യി​സും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് നി​യ​മ​നം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കുക.

    nursing recruitment vacancies Nursing Officer Notifications Education News
