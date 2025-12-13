Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    Posted On
    13 Dec 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 8:30 AM IST

    2026 മു​ത​ൽ അ​ലൈ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്കും 'നീ​റ്റ്' നി​ർ​ബ​ന്ധം

    2026 മു​ത​ൽ അ​ലൈ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്കും 'നീ​റ്റ്' നി​ർ​ബ​ന്ധം
    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യൊ​രു മാ​റ്റ​ത്തി​ന് 2026-27 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ പോ​വു​ക​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ലൈ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത്, പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബി​രു​ദ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഇ​നി മു​ത​ൽ ‘നീ​റ്റ്’ യോ​ഗ്യ​ത നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ അ​ലൈ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ പ്ര​ഫ​ഷ​ൻ​സ് (എ​ൻ.​സി.​എ.​എ​ച്ച്.​പി) വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ​​പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ വ​ഴി​യോ, പ്ല​സ് ടു ​മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ടോ ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന അ​ലൈ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഇ​തോ​ടെ വി​രാ​മ​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി, അ​ലൈ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഏ​കീ​കൃ​ത​മാ​യ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും സു​താ​ര്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി, ഒ​പ്റ്റോ​മെ​ട്രി, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി സ​യ​ൻ​സ​സ് (എം.​എ​ൽ.​ടി), ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​റ്റ​റ്റി​ക്സ്, റേ​ഡി​യോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് ഇ​മേ​ജി​ങ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ഡ​യാ​ലി​സി​സ് തെ​റ​പ്പി, ഒ​ക്കു​പേ​ഷ​ന​ൽ തെ​റ​പ്പി, എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടെ​ക്നോ​ള​ജി​സ്റ്റ് (പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്) തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ട്ട് പ്ര​ധാ​ന ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ‘നീ​റ്റ്’ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ എ​ൻ.​സി.​എ.​എ​ച്ച്.​പി പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡൈ​സേ​ഷ​ൻ തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​ബ​ന്ധ സ്പെ​ഷ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്കും മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ നീ​റ്റ് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വെ​ബ്സൈ​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണ് (https://ncahp.abdm.gov.in/ ).

    നി​ല​വി​ൽ പ്ല​സ് ടു ​മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം നോ​ക്കി പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം എ​ന്ന് ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​രീ​തി മാ​റ്റേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ 2026ലെ ​നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം, പ്ല​സ് ടു ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, ബ​യോ​ള​ജി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് (സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ള​വു​ണ്ടാ​കും) ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. 17 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​ത് അ​ടി​സ്ഥാ​ന യോ​ഗ്യ​ത​യാ​യി തു​ട​രും.

    ഇ​തൊ​രു വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം, വ​ലി​യൊ​രു അ​വ​സ​ര​മാ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണേ​ണ്ട​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ടു​ക​ളി​ലും യൂ​റോ​പ്പി​ലു​മെ​ല്ലാം ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ ‘ന​ട്ടെ​ല്ല്’ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന അ​ലൈ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു ഏ​കീ​കൃ​ത പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ​വി​ടെ​യു​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മെ​റി​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​ൻ മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ങ്ങും. ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ മാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം, വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള അ​റി​വും അ​ഭി​രു​ചി​യും അ​ള​ക്കു​ന്ന നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ, ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, 2026ൽ ​അ​ലൈ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. എ​ൻ.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ബ​യോ​ള​ജി, ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ആ​ദ്യ​പ​ടി. എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്രം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന ഒ​രു ‘ബാ​ക്ക​പ്’ ഓ​പ്ഷ​ൻ എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, മി​ക​ച്ച ക​രി​യ​ർ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ള്ള ഒ​രു ‘ഫ്ര​ണ്ട് ലൈ​ൻ’ പ്ര​ഫ​ഷ​നാ​യി അ​ലൈ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് മേ​ഖ​ല മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. കൃ​ത്യ​മാ​യ പ്ലാ​നി​ങ്ങും ചി​ട്ട​യാ​യ പ​ഠ​ന​വു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വ​രും​കാ​ല​ത്തെ മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​വാ​ൻ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി എ​ൻ.​സി.​എ.​എ​ച്ച്.​പി വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

