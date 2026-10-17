Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    നാഷനൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറാകാം; രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്ടോബർ 28നകം

    text_fields
    bookmark_border
    നാഷനൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറാകാം; രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്ടോബർ 28നകം
    cancel

    കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സംരംഭമായ നാഷനൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാരെ (ജനറലിസ്റ്റ് ആൻറ് സ്​പെഷ്യലിസ്റ്റ് -സ്കെയിൽ-1) തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ 28നകം ഓൺലൈനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

    • ഒഴിവുകൾ: ആകെ- 321. സ്​പെഷ്യലസ്റ്റ് -121 (ഫിനാൻസ് സി.എ/ സി.എം.എ) - 20, ലീഗൽ-​20, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി 11, ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയേഴ്സ് 20, റിസ്ക് എൻജിനീ​യേഴ്സ്-28, കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് - 2, അഗ്രികൾച്ചർ - 20; ജനറലിസ്റ്റ് - 200.
    • യോഗ്യത: അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ (സ്​പെഷ്യലിസ്റ്റ്) - ഫിനാൻസ് -സി.എ/ സി.എം.എ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് പ്രൊഫഷനൽ യോഗ്യതയും ഏതെങ്കിലും ഡിസിപ്ലനിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ ബിരുദം, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ബിരുദവും.
    • ലീഗൽ: 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ നിയമബിരുദം /എൽ.എൽ.എം
    • ഐ.ടി: 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി.ഇ/ ബി.ടെക്/ എം.ഇ /എം.ടെക് (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഐ.ടി)/ എം.സി.എ
    • ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയേഴ്സ്: ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിങിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് (60 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയരുത്) ബി.ഇ /ബി.ടെക് /എം.ഇ /എം.ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് എൻജിനീയറിങ് ബിരുദവും ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമയും.
    • റിസ്ക് എൻജിനീയേഴ്സ്: ഏതെങ്കിലും എൻജിനീയറിങ് ഡിസിപ്ലിനിൽ ബിരുദം /പി.ജി (60 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയരുത്)
    • കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ്: എ.സി.എസ്/ എഫ്.സി.എസ് പ്രൊഫഷനൽ യോഗ്യതയും ഏതെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിനിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിരുദം /പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ബിരുദവും
    • അഗ്രികൾച്ചർ: അഗ്രികൾച്ചർ /അഗ്രികൾച്ചറൽ ബയോടെക്നോളജി അഗ്രികൾചറൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഡിസിപ്ലിനിൽ നാലു വർഷ ബിരുദം /പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ബിരുദം (60 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ വേണം).
    • ജനറലിസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ്: ഏതെങ്കിലും സ്കീമിൽ /ഡിസിപ്ലിനിൽ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് ബിരുദം /പോസ്റ്റ്ഗ്രാജുവേറ്റ് ബിരുദം.

    വിശദവിവരങ്ങൾ: https://nationalinsurance.nic.co.in/recruitment

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - National Insurance AO Recruitment
    Next Story
    X