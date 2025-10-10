Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 9:44 AM IST

    സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ യുവജന പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങൾ; പരിശീലനം നേടിയത് 55,000ത്തിലേറെ പേർ, ജോലി ലഭിച്ചത് 4330 പേർക്ക്

    സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ യുവജന പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങൾ; പരിശീലനം നേടിയത് 55,000ത്തിലേറെ പേർ, ജോലി ലഭിച്ചത് 4330 പേർക്ക്
    തൊടുപുഴ: സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് വഴികാട്ടിയാകുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ന്യൂനപക്ഷ യുവജന പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിലെ മുസ്​ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ജൈന, പാഴ്സി വിഭാഗത്തിൽപെട്ടവർക്കും 20 ശതമാനം സീറ്റിൽ മറ്റ് ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽപെട്ടവർക്കുമാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ പ്രവേശനം. സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ പരിശീലനം നൽകിയ 4330 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടെ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ ജോലിയിൽ കയറിയത്.

    സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിലാ‍യി നിലവിൽ 24 ന്യൂനപക്ഷ യുവജന പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും 28 ഉപകേന്ദ്രങ്ങളുമാണുള്ളത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ വിവിധ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുള്ള പരിശീലനമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. ഒമ്പത്​ വർഷത്തിനിടെ 52 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 55,000ത്തോളം യുവജനങ്ങളാണ് വിവിധ ബാച്ചുകളിലായി പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

    ഈ കൂട്ടത്തിലാണ് 4330 പേർക്ക് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർവിസുകളിലായി നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാലയളവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പരിശീലനം നേടിയവർക്കാണ്. ഇവിടെ 790 പേർക്കാണ് വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിയമനം ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്​ ഇടുക്കിയാണ്. ഇവിടെ 568 പേർക്കും നിയമനം ലഭിച്ചു. 547 പേരുമായി മലപ്പുറം ജില്ലക്കാണ് നിയമനകാര്യത്തിൽ മൂന്നാംസ്ഥാനം.

    ഒന്നാം യു.പി.എ സർക്കാറിന്‍റെ കാലത്ത് രൂപവത്​കൃതമായ സച്ചാർ കമീഷൻ നൽകിയ ശിപാർശകളുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് വിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന്‍റെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയത്. ഇതിന് തുടർച്ചയായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് രൂപവത്​കരിക്കുകയും 2011ൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിനുള്ള നടപടി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളും നിലവിൽ വന്നത്.

    വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിയമനം ലഭിച്ചവർ

    • തിരുവനന്തപുരം-147
    • കൊല്ലം-188
    • പത്തനംതിട്ട-136
    • ആലപ്പുഴ-390
    • കോട്ടയം-288
    • ഇടുക്കി-560
    • എറണാകുളം-308
    • തൃശൂർ-188
    • പാലക്കാട്-213
    • മലപ്പുറം-547
    • കോഴിക്കോട്-790
    • വയനാട്-171
    • കണ്ണൂർ-294 കാസർകോട്​-110



    TAGS:government jobsKeralaminority youth
