cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഡെ​ന്‍റ​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഓ​പ്​​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ​ത്തു​വ​രെ ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ച കൊ​ല്ലം മീ​യ​ന്നൂ​ർ അ​സീ​സി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജും ഓ​പ്​​ഷ​ൻ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഈ ​സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്കും​ ഓ​പ്​​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

ഇ​തോ​ടെ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്വാ​ശ്ര​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 19 ആ​യി. 100 എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്​ സീ​റ്റാ​ണ്​ അ​സീ​സി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലു​ള്ള​ത്. 6,94,830 രൂ​പ​യാ​ണ്​ ഈ ​കോ​ള​ജി​ലെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വാ​ർ​ഷി​ക ഫീ​സ്. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ന്​ ശേ​ഷം 26ന്​ ​അ​ന്തി​മ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. ആ​ദ്യ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​വേ​ശ​നം ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 28 മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ നാ​ലു​വ​രെ ന​ട​ക്കും. ആ​ദ്യ ര​ണ്ട്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റു​ക​ളി​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഓ​പ്​​ഷ​നു​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ക്വോ​ട്ട പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ര​ണ്ടാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ന്​ മു​മ്പാ​യി ഓ​പ്​​ഷ​ൻ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​തി​യ കോ​ള​ജു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ അ​വ​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മേ ഓ​പ്​​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. അ​തി​നാ​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​ള്ള കോ​ള​ജു​ക​ൾ/ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഓ​പ്​​ഷ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഓ​പ്​​ഷ​നു​ക​ൾ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​നും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും മാ​ത്ര​​മേ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യു​ള്ളൂ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ പു​തു​താ​യി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ ഇ​ടു​ക്കി, കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ നൂ​റ്​ വീ​തം സീ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 12 സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 1755 എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്​ സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 1429 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ സ്​​​റ്റേ​റ്റ്​ ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 19 സ്വാ​ശ്ര​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലാ​യി 2400 എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്​ സീ​റ്റു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച സീ​റ്റ്​ മെ​ട്രി​ക്സ്​ പ്ര​കാ​രം ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ക്വോ​ട്ട, വാ​സ​സ്ഥ​ലം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട, എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ക്വോ​ട്ട എ​ന്നി​വ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ 985 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ സം​വ​ര​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പാ​ലി​ച്ച്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റു​ക​ളാ​യു​ള്ള​ത്. വാ​സ​സ്ഥ​ലം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള 15 ശ​ത​മാ​നം അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ 363 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഓ​പ്​​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​വ​രെ മെ​റി​റ്റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രാ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​രെ​യും ഈ ​സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. Show Full Article

medical and dental access; The option has been extended till 10 am tomorrow