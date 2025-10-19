Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    19 Oct 2025 12:36 PM IST
    വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നിയമനാംഗീകാരം ലഭിക്കാതെ നിരവധി അധ്യാപകർ

    വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നിയമനാംഗീകാരം ലഭിക്കാതെ നിരവധി അധ്യാപകർ
    ക​ണ്ണൂ​ർ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ നി​യ​മ​നാം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​തെ 16000ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണ വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളി​ലെ അ​പാ​ക​ത​യാ​ണ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​നം നേ​ടി​യ​വ​രു​ടെ ത​സ്തി​ക അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. വ​ൻ തു​ക ന​ൽ​കി എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ​ല​ർ​ക്കും നി​യ​മ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ശ​മ്പ​ള​വു​മി​ല്ല. ദി​വ​സ വേ​ത​ന​ക്കാ​രാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും ഏ​റെ​യു​ണ്ട്.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണം, സം​ര​ക്ഷി​ത അ​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​നം എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചാ​ണ് നി​യ​മ​നാം​ഗീ​കാ​രം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2018നു ​മു​മ്പ് നി​യ​മ​നം നേ​ടി​യ​വ​ർ​​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ ശ​മ്പ​ള​മു​ണ്ട്. അ​തി​നു ശേ​ഷം വ​ന്ന​വ​ർ ​താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ശ​മ്പ​ള​ക്കാ​രാ​ണ്. 2021ന് ​ശേ​ഷം നി​യ​മ​നം നേ​ടി​യ​വ​ർ ദി​വ​സ വേ​ത​ന​ക്കാ​രാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​ല്ലാം പു​റ​മെ നി​യ​മ​നാം​ഗീ​കാ​രം കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ശ​മ്പ​ള​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. സം​ര​ക്ഷി​ത അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ നി​യ​മി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ധ്യാ​പ​ക ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത് എം​പ്ലോ​യ്മെ​ന്റ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് വ​ഴി​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ജി​ല്ല​യി​ല​ട​ക്കം അ​ധ്യാ​പ​ക ബാ​ങ്കി​ൽ സം​ര​ക്ഷി​ത അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ നി​ല​വി​ലി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് വി​വ​രം. അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ പൂ​ർ​ണ​യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ നി​യ​മ​നം കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന എ​ത്ര ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ണ്ടെ​ന്ന ക​ണ​ക്കും വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​നം നേ​ടി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ​ത്.

    ഒ​രു​സ്കൂ​ളി​ൽ ത​ന്നെ മ​റ്റെ​ല്ലാ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ശ​മ്പ​ളം വാ​ങ്ങി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ശ​മ്പ​ള​മി​ല്ലാ​തെ ചി​ല​ർ പ​ഠി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത്. വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​നം നേ​ടി​യി​ട്ടും അം​ഗീ​കാ​രം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തി​നാ​ന്നെ​ന്നാ​ണ് നോ​ൺ അ​പ്രൂ​വ​ൽ ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് യു​നി​യ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മ​രം തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലും മ​റ്റും അ​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ​രം തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ 10ന് ​ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തി​ഷേ​ധ മാ​ർ​ച്ചും ധ​ർ​ണ​യും ന​ട​ത്തും. മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20ന് ​രാ​വി​ലെ 10ന് ​ബ്രോ​ഡ് ബീ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ പ​ഠ​ന​ക്ലാ​സ് ന​ട​ത്തും.

    എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും മ​റ്റു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​നാ​ഗീ​കാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ്ണ​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ദി​നേ​ശ​ൻ മ​ഠ​ത്തി​ൽ, കെ.​വി. സ​ത്യ​നാ​ഥ​ൻ, കെ. ​പ്ര​സീ​ത് കു​മാ​ർ, സി.​പി. ബീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി, കെ.​പി. സ​തീ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

