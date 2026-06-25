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    Career News
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 1:00 PM IST

    ഗൾഫിൽ തൊഴിൽ അവസരവുമായി ലുലു ഗ്രൂപ്പ്; അഭിമുഖം കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ

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    ഗൾഫിൽ തൊഴിൽ അവസരവുമായി ലുലു ഗ്രൂപ്പ്; അഭിമുഖം കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ
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    കൊച്ചി: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് നിരവധി തൊഴിൽ അവസരമൊരുക്കി ലുലു​ഗ്രൂപ്പ്. കാഷ്യർ, സെയില്‍സ്മാന്‍, ബുച്ചർ, ഫിഷ് മോംഗർ, കുക്ക്, സെക്യൂരിറ്റി, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ബേക്കേഴ്സ്, മലബാർ സ്നാക്ക് മേക്കർ, വാൻ സെയിൽസ്മാൻ, ഹെവി, ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ തസ്തികകളിലേക്ക് പുരുഷ ഉദ്യോ​ഗാർഥികളെയാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത്.

    കേരളത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖം നടക്കുക. അപേക്ഷകർ വിശദമായ ബയോഡേറ്റയ്ക്കൊപ്പം പാസ്പോർട്ടിന്റെ കളർകോപ്പി, വിദ്യഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അസൽ കോപ്പിയും പകർപ്പും, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിവ കരുതണം.

    സെയില്‍സ്മാന്‍/കാഷ്യർ തസ്തിക

    പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ള 20നും 28നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് സെയില്‍സ്മാന്‍, കാഷ്യർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ​ഗാർമെന്റ്, സാരി, ഫുട് വെയർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഹൗസ്ഹോൾഡ്, സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് മേഖലയിൽ പരിചയസമ്പന്നരായവർക്ക് മുൻ​ഗണന.

    ഹെവി, ലൈറ്റ് ഡ്രൈവർ

    യു.എ.ഇ അല്ലെങ്കിൽ കെ.എസ്.എയിലെ വാലിഡായ ഡ്രൈവിങ്ങ് ലൈസൻസുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

    അഭിമുഖ തീയതിയും സ്ഥലവും

    30-6-2026- ആലപ്പുഴ

    വി.സി.എസ്.ബി റോഡിലുള്ള കല്യാണി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ആലപ്പുഴയിലെ അഭിമുഖം. ഈ മാസം 30 ന് ( 30-6-2026) ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 3 വരെ നടക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കാളിയാകാം.

    02-7-2026 കോട്ടക്കൽ

    കോട്ടക്കൽ പിഎം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അടുത്ത മാസം രണ്ടിന് (02-7-2026 വ്യാഴാഴ്ച ) രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 3 വരെ നടക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം.

    04-07-2026 കണ്ണൂർ

    കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ലുലു ​ഗ്രൂപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യു താണ ദിനേശ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അടുത്ത മാസം നാലിന് (04-07-2026-ശനിയാഴ്ച) നടക്കും. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 3 മണി വരെയാണ് അഭിമുഖം.

    കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി +91 7594054655, +91 7593812223, +91 7593812225 എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം.

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    TAGS:Careergulf jobsjob vacancylulu groupoverseas employment
    News Summary - Lulu Group announces Gulf jobs, interviews in three Kerala districts
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