    Career News
    Posted On
    25 Oct 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:42 AM IST

    നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ അ​ര​ങ്ങ​ത്തേ​ക്ക്

    നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ അ​ര​ങ്ങ​ത്തേ​ക്ക്
    ചി​ല തൊ​ഴി​ലു​ക​ളു​ണ്ട്, അ​വ കേ​വ​ലം ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ള​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ന്നാ​ണ് നി​യ​മ​ജ്ഞ​ന്റെ കു​പ്പാ​യം. അ​വി​ടെ വാ​ക്ക് വാ​ളാ​ണ്, യു​ക്തി ക​വ​ച​മാ​ണ്, നീ​തി​ബോ​ധം കി​രീ​ട​മാ​ണ്. വി.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​രെ​യും നാ​നി പാ​ൽ​ക്കി​വാ​ല​യെ​യും പോ​ലു​ള്ള ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​ത്തെ കേ​വ​ലം തൊ​ഴി​ലാ​യി ക​ണ്ടി​ല്ല. സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള ആ​യു​ധ​മാ​യാ​ണ് അ​വ​ർ അ​തി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ആ ​പാ​ത പി​ന്തു​ട​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ക​രി​യ​റി​ന്റെ​യും ലോ​കം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. ഭാ​ഷാ സ്വാ​ധീ​നം, വി​ശ​ക​ല​ന ശേ​ഷി, ഗ​വേ​ഷ​ണ മ​നോ​ഭാ​വം, യു​ക്തി​ബോ​ധ​വും ചി​ന്താ​ശേ​ഷി​യും, സ്ഥി​രോ​ത്സാ​ഹം, സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യും ആ​ളു​ക​ളെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വും, സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യും ധാ​ർ​മി​ക ബോ​ധ​വും തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഒ​രു നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​ൻ സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട ചി​ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന ക​ഴി​വു​ക​ളാ​ണ്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും അ​ധി​ക യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളും

    എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി ബി​രു​ദമാണ് നിയമരംഗത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന യോ​ഗ്യ​ത​. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​ര ലോ​ക​ത്ത് വേ​റി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ചി​ല അ​ധി​ക യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ നേ​ടു​ന്ന​ത് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​ണ്.

    ● എ​ൽ.​എ​ൽ.​എം: കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് നി​യ​മം, ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശം, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശം തു​ട​ങ്ങി​യ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ അ​റി​വ് നേ​ടാ​ൻ എ​ൽ​എ​ൽ.​എം. സ​ഹാ​യി​ക്കും. അ​ധ്യാ​പ​ന രം​ഗ​ത്തേ​ക്കും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കും ക​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

    ● ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ: സൈ​ബ​ർ നി​യ​മം, ടാ​ക്സേ​ഷ​ൻ, ലേ​ബ​ർ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, മീ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പി.​ജി. ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​യോ​ഡാ​റ്റ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ല്യം ന​ൽ​കും.

    ● ക​മ്പ​നി സെ​ക്ര​ട്ട​റി: നി​യ​മ ബി​രു​ദ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ക​മ്പ​നി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കോ​ഴ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ലോ​ക​ത്ത് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു​ത​രും.

    ● വി​ദേ​ശ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ: പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് എ​ൽ​എ​ൽ.​എം നേ​ടു​ന്ന​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലും ജോ​ലി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വേ​ശ​ന വ​ഴി​ക​ളും

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ നി​യ​മ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ദേ​ശീ​യ നി​യ​മ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളാ​ണ് (എ​ൻ.​എ​ൽ.​യു). ഇ​വ കൂ​ടാ​തെ മ​റ്റ് പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.

    പ്ര​ധാ​ന ദേ​ശീ​യ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ:

    1. ക്ലാ​റ്റ് (കോ​മ​ൺ ലോ ​അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ​ ടെ​സ്റ്റ്)

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ 24 ദേ​ശീ​യ നി​യ​മ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യാ​ണി​ത്. പ​ല പ്ര​മു​ഖ സ്വ​കാ​ര്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും ഈ ​സ്കോ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ● കോ​ഴ്സു​ക​ൾ: പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര സം​യോ​ജി​ത എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി. (ബി.​എ.​എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി, ബി.​ബി.​എ എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി​ മു​ത​ലാ​യ​വ),

    ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ എ​ൽ​എ​ൽ.​എം.

    ● യോ​ഗ്യ​ത (പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര കോ​ഴ്സ്): 45 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കോ​ടെ പ്ല​സ് ടു ​പാ​സാ​ക​ണം (പ​ട്ടി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 40 ശ​ത​മാ​നം).

    ● പ​രീ​ക്ഷാ രീ​തി: ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, പൊ​തു​വി​ജ്ഞാ​നം, ലീ​ഗ​ൽ റീ​സ​ണി​ങ്, ലോ​ജി​ക്ക​ൽ റീ​സ​ണി​ങ്, ക്വാ​ണ്ടി​റ്റേ​റ്റി​വ് ടെ​ക്നി​ക്സ് (ഗ​ണി​തം) എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ൾ​ട്ടി​പ്പി​ൾ ചോ​യ്സ് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    2.എ.​ഐ.​എ​ൽ.​ഇ.​ടി (ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ലോ ​എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് ടെ​സ്റ്റ്)

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ ലോ ​യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യാ​ണി​ത്. ബി.​എ എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി (ഓ​ണേ​ഴ്സ്, എ​ൽ​എ​ൽ.​എം, പി​എ​ച്ച്.​ഡി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ.

    3.എ​ൽ.​എ​സ്.​എ.​ടി-​ഇ​ന്ത്യ (ലോ ​സ്കൂ​ൾ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ടെ​സ്റ്റ്- ഇ​ന്ത്യ)

    ജി​ൻ​ഡാ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ലോ ​സ്കൂ​ൾ, അ​ല​യ​ൻ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, ഐ.​ഐ.​ടി ഖ​ര​ഗ്പൂ​ർ ലോ ​സ്കൂ​ൾ തു​ട​ങ്ങി 70ല​ധി​കം പ്ര​മു​ഖ സ്വ​കാ​ര്യ നി​യ​മ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മി​ക​ച്ച നി​യ​മ പ​ഠ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ:

    ● നാ​ഷ​ന​ൽ ലോ ​സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, ബം​ഗ​ളൂ​രു

    ●നാ​ൽ​സാ​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് ലോ, ​ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ● ദി വെ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ൾ നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് ജു​റി​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ്, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത●നാ​ഷ​ണ​ൽ ലോ ​യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, ജോ​ധ്പൂ​ർ ● നാ​ഷ​ന​ൽ ലോ ​യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, ഡ​ൽ​ഹി)●ജി​ൻ​ഡാ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ലോ ​സ്കൂ​ൾ, സോ​നി​പ​ത് ●സിം​ബ​യോ​സി​സ് ലോ ​സ്കൂ​ൾ, പു​ണെ ●ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ലോ ​കോ​ള​ജ്, മും​ബൈ ● ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി ഓ​ഫ് ലോ, ​ഡ​ൽ​ഹി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ:

    1.കേ​ര​ള ലോ ​എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് എ​ക്സാം. കേ​ര​ള ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഫോ​ർ എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് എ​ക്സാ​മി​നേ​ഷ​ൻ​സാ​ണ് ഇ​ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    നാ​ല് സ​ർ​ക്കാ​ർ ലോ ​കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലേ​ക്കും, പ്ര​മു​ഖ സ്വ​കാ​ര്യ സ്വാ​ശ്ര​യ ലോ ​കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം ഇ​തു​വ​ഴി​യാ​ണ്. പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര സം​യോ​ജി​ത എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി, ത്രി​വ​ത്സ​ര എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ.

    ●പ​രീ​ക്ഷാ രീ​തി: ജ​ന​റ​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, പൊ​തു​വി​ജ്ഞാ​നം, ഗ​ണി​ത​ശേ​ഷി, ലീ​ഗ​ൽ ആ​പ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    2.കു​സാ​റ്റ് ‘കാ​റ്റ്’: കൊ​ച്ചി​ൻ ശാ​സ്ത്ര സാ​േ​ങ്ക​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​വ​രു​ടെ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ലീ​ഗ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സി​ലെ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ.

    ●കോ​ഴ്സു​ക​ൾ: ബി.​ബി.​എ എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി (ഓ​ണേ​ഴ്സ്), ബി.​കോം എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി (ഓ​ണേ​ഴ്സ്), ബി.​എ​സ്‍സി ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി (ഓ​ണേ​ഴ്സ്), ത്രി​വ​ത്സ​ര എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി, എ​ൽ​എ​ൽ.​എം.

    പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ:

    1.നു​വാ​ൽ​സ്, കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​ക ദേ​ശീ​യ നി​യ​മ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല. പ്ര​വേ​ശ​നം ക്ലാ​റ്റ് വ​ഴി മാ​ത്രം.

    ●കോ​ഴ്സു​ക​ൾ: ബി.​എ എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി (ഓ​ണേ​ഴ്സ്),എ​ൽ​എ​ൽ.​എം, പി​എ​ച്ച്.​ഡി.

    2.സ​ർ​ക്കാ​ർ ലോ ​കോ​ള​ജു​ക​ൾ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, എ​റ​ണാ​കു​ളം, തൃ​ശൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണി​വ.

    പ്ര​വേ​ശ​നം: കേ​ര​ള ലോ ​എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് എ​ക്സാം വ​ഴി

    3.സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ലീ​ഗ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സ്, കു​സാ​റ്റ്, കൊ​ച്ചി

    4.മ​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ: എം.​ജി, കേ​ര​ള, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ പ​ഠ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    5.സ്വ​കാ​ര്യ സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ൾ

    ●കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ കീ​ഴി​ൽ നി​ര​വ​ധി സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ൾ നി​യ​മ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു. ഇ​വ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക്ലീ ​വ​ഴി​യും, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കോ​ള​ജു​ക​ൾ നേ​രി​ട്ടും പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു.

    ക​രി​യ​ർ ലോ​കം; കോ​ട​തി​ക്ക​പ്പു​റ​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    നി​യ​മ ബി​രു​ദം നി​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ക്കു​ക​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് വി​ശാ​ല​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നു ത​രി​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    • ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളെ​ഴു​തി മു​ൻ​സി​ഫ്-​മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റാ​യി നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാം. ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി പ​ദ​വി വ​രെ എ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മ​ഹ​ത്താ​യ പാ​ത​യാ​ണി​ത്.
    • ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തു​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ നി​യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യാം.
    • ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാം.
    • നി​യ​മ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​റി​വ് സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ മു​ൻ​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കും.
    • പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ/​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് പ്ലീ​ഡ​ർ എ​ന്നീ പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാം.
    • ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​മ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​ഫി​സ​റാ​കാം.
    • കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​കാം.
    • ലീ​ഗ​ൽ ജേ​ണ​ലി​സം, പോ​ളി​സി അ​നാ​ലി​സി​സ്, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ പോ​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​ല്ലാം നി​യ​മ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ശോ​ഭി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്.
