ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ടെക്നീഷൻ...text_fields
ഐ.എസ്.ആർ.ഒയുടെ കീഴിലുള്ള ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റംസ് സെന്റർ (എൽ.പി.എസ്.സി) വലിയമല (തിരുവനന്തപുരം), ബംഗളൂരു യൂനിറ്റുകളിലേക്ക് നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. (പരസ്യ നമ്പർ എൽ.പി.എസ്.സി/01/2025)
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, മെക്കാനിക്കൽ: ഒഴിവുകൾ -11, ഇലക്ട്രോണിക്സ്-1, ശമ്പളനിരക്ക് 44,900-1,42,400 രൂപ. യോഗ്യത ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ത്രിവത്സര എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ.
സബ് ഓഫിസർ: ഒഴിവ്-1, ശമ്പളനിരക്ക് 35,400-1,12,400 രൂപ. യോഗ്യത സബ്ഓഫിസേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഫയർമാനായി ആറ് വർഷത്തെ പരിചയവും അല്ലെങ്കിൽ ബി.എസ്സി (ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്) + സബ് ഓഫിസേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് + ഫയർമാനായി രണ്ടുവർഷത്തെ പരിചയവും. ഹെവി ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് വേണം.
ടെക്നീഷ്യൻ: ടർണർ-1, ഫിറ്റർ -4, റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് മെക്കാനിക്-1, ശമ്പളനിരക്ക് 21,700-69,100 രൂപ. യോഗ്യത- എസ്.എസ്.എൽ.സി തത്തുല്യം, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐ.ടി.ഐ/എൻ.ടി.സി/ എൻ.എ.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻ.സി.വി.ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് വേണ്ടത്.)
ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ- ‘എ’: ഒഴിവ്-2, ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ-2: ശമ്പളനിരക്ക് 19,900-63,200 രൂപ. യോഗ്യത- എസ്.എസ്.എൽ.സി/ തത്തുല്യം, ഹെവി/ ലൈറ്റ് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുണ്ടായിരിക്കണം. യഥാക്രമം അഞ്ച്, മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം.
എല്ലാ തസ്തികകളുടെയും ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 35. നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ വിജ്ഞാപനം www.lpsc.gov.in ലഭിക്കും. ആഗസ്റ്റ് 12 മുതൽ 26വരെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട്.
