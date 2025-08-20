Begin typing your search above and press return to search.
    20 Aug 2025 9:47 AM IST
    20 Aug 2025 9:47 AM IST

    ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്, ടെ​ക്നീ​ഷ​ൻ...

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26ന​കം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്, ടെ​ക്നീ​ഷ​ൻ...
    ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ലി​ക്വി​ഡ് പ്രൊ​പ്പ​ൽ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം​സ് സെ​ന്റ​ർ (എ​ൽ.​പി.​എ​സ്.​സി) വ​ലി​യ​മ​ല (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം), ബം​ഗ​ളൂ​രു യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് ​അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. (പ​ര​സ്യ ന​മ്പ​ർ എ​ൽ.​പി.​എ​സ്.​സി/01/2025)

    ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ: ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ -11, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്-1, ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 44,900-1,42,400 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് ത്രി​വ​ത്സ​ര എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ഡി​പ്ലോ​മ.

    സ​ബ് ഓ​ഫി​സ​ർ: ഒ​ഴി​വ്-1, ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 35,400-1,12,400 രൂ​പ.​ യോ​ഗ്യ​ത സ​ബ്ഓ​ഫി​സേ​ഴ്സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ഫ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ആ​റ് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​ച​യ​വും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബി.​എ​സ്‍സി (ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, മാ​ത്സ്) + സ​ബ് ഓ​ഫി​സേ​ഴ്സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് + ഫ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​ച​യ​വും. ഹെ​വി ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ് വേ​ണം.

    ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ: ട​ർ​ണ​ർ-1, ഫി​റ്റ​ർ -4, ​റെ​ഫ്രി​ജ​റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് മെ​ക്കാ​നി​ക്-1, ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 21,700-69,100 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത- എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി ത​ത്തു​ല്യം, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ട്രേ​ഡി​ൽ ഐ.​ടി.​ഐ/​എ​ൻ.​ടി.​സി/ എ​ൻ.​എ.​സി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് (എ​ൻ.​സി.​വി.​ടി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്.)

    ഹെ​വി വെ​ഹി​ക്കി​ൾ ഡ്രൈ​വ​ർ- ‘എ’: ​ഒ​ഴി​വ്-2, ലൈ​റ്റ് വെ​ഹി​ക്കി​ൾ ഡ്രൈ​വ​ർ-2: ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 19,900-63,200 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത- എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി/ ത​ത്തു​ല്യം, ഹെ​വി/ ലൈ​റ്റ് ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. യഥാ​ക്രമം അ​ഞ്ച്, മൂ​ന്ന് ​വ​ർ​​ഷ​ത്തെ​ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​ം വേണം.

    എ​ല്ലാ ത​സ്തി​ക​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 35. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.lpsc.gov.in ല​ഭി​ക്കും. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12 മു​ത​ൽ 26വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.കൂടുതൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    News Summary - Liquid Propulsion Systems Center job vacancies
