    Career News
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 12:21 PM IST

    കെ ടെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ച് സർക്കാർ; സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ റിവ്യൂ ഹരജി നൽകും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ, കെ ടെ​റ്റ്​ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​ത്ത അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ നി​യ​മ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ല​ക്കി​യു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് മരവിപ്പിച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

    ഫെബ്രുവരിയിലെ പ്രത്യേക കെ.​ടെ​റ്റ്​ യോ​ഗ്യ​ത പരീക്ഷക്ക് ശേഷം പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കും. സുപ്രീംകോടതി നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വിധിക്കെതിരെ ഉടൻ റിവ്യൂ ഹരജി നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ, കെ.​ടെ​റ്റ്​ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​ത്ത അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ നി​യ​മ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ല​ക്കി​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധമാണ് അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​നകൾ ഉയർത്തിയത്.

    സി.​പി.​എം അ​നു​കൂ​ല അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കെ.​എ​സ്.​ടി​എ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സർക്കാറിന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദിവസം പ​ര​സ്യ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നിരുന്നു. കോ​ട​തി വി​ധി നി​ല​വി​ലു​ള്ള അ​ര​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​നെ​തി​രെ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​നാ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ഇ​തി​ന്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ വ​കു​പ്പ്​ ത​​ന്നെ ഉ​​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കി​യത്. സ​ർ​വീ​സി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​ര​മി​ക്കാ​ൻ ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ വ​രെ കെ.​ടെ​റ്റ്​ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ട​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള (എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്.​ടി/ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്.​ടി ജൂ​നി​യ​ർ) ബൈ ​ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ ​പോ​ലും കെ.​ടെ​റ്റ്​ കാ​റ്റ​ഗ​റി മൂ​ന്ന്​ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞിരുന്ന​ത്.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത തേ​ടി പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​വീ​സി​ലു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് നേരത്തെ​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    അതേസമയം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പ​ട​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ കെ.​ടെ​റ്റ്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വെ​ന്ന്​ കെ.​എ​സ്.​ടി.​എ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വ​കു​പ്പ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കെ.​എ​സ്.​ടി.​എ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടിരുന്നു.

    കെ.​ടെ​റ്റ്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യി​ലേ​ക്ക്​ ത​ള്ളി​വി​ടു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ കെ.​പി.​എ​സ്.​ടി.​എ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി വ്യക്തമാക്കി. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കേ​സ്​ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കു വേ​ണ്ടി ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ഫീ​സു​ള്ള അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രെ നി​യ​മി​ച്ച്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​രാ​ണ് പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ജീ​വി​തം ത​ന്നെ ഇ​രു​ട്ടി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും അ​പ്പീ​ൽ പോ​ലും ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ അ​ര​വി​ന്ദ​നും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

    കെ.​ടെ​റ്റി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ത​ട​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ മി​നി​ട്സ്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ഇ​തി​ന്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി അ​ധ്യാ​പ​ക വ​ഞ്ച​ന​യെ​ന്ന്​ കെ.​എ​സ്.​ടി.​യു സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ സ​മാ​ന​മ​ന​സ്ക​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​ക്ഷോ​ഭം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എം.​ അ​ബ്ദു​ല്ല​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ല്ലൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യും അ​റി​യി​ച്ചിരുന്നു.

    കെ.​ടെ​റ്റ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക ദ്രോ​ഹ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നുമാണ് കേ​ര​ള അ​റ​ബി​ക്​ മു​ൻ​ഷീ​സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ.​എം.​എ) ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടത്. കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കാ​തെ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ ന​ട​പ​ടി അ​ധ്യാ​പ​ക വ​ഞ്ച​ന​യാ​ണെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ.​എ ജാ​ഫ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​ത​മീ​മു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - K-TET's mandatory order frozen; Govt to file review petition against Supreme Court verdict
