ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഐ.ടി.ഐ ട്രേഡ് അപ്രന്റിസ്

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Posted Ondate_range 25 Sep 2024 1:15 AM GMT
Updated Ondate_range 25 Sep 2024 1:15 AM GMT
ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഐ.ടി.ഐ ട്രേഡ് അപ്രന്റിസ്text_fields
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News Summary - ITI Trade Apprentice at Nuclear Research Centre
കൽപാക്കം ഇന്ദിര ഗാന്ധി ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഐ.ടി.ഐ ട്രേഡ് അപ്രന്റിസുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. (വിജ്ഞാപനം നമ്പർ IGCAR/03/2024). വിവിധ ട്രേഡുകളിലായി ആകെ 198 ഒഴിവുകളുണ്ട്. പരിശീലന കാലാവധി ഒരു വർഷം. സ്റ്റൈപ്പൻഡ് രണ്ടു വർഷത്തെ ട്രേഡിങ് പ്രതിമാസം 8050 രൂപയും ഒരു വർഷത്തെ ട്രേഡിന് 7700 രൂപയുമാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐ.ടി.ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപ്രന്റീസ്ഷിപ് പരിശീലനത്തിനായി www.apprenticeshipindia.gov.inൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.വിശദവിവരങ്ങൾ www.igcar.gov.inൽ ലഭിക്കും. ഒക്ടോബർ 13 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
കൽപാക്കം ഇന്ദിര ഗാന്ധി ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഐ.ടി.ഐ ട്രേഡ് അപ്രന്റിസുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. (വിജ്ഞാപനം നമ്പർ IGCAR/03/2024). വിവിധ ട്രേഡുകളിലായി ആകെ 198 ഒഴിവുകളുണ്ട്. പരിശീലന കാലാവധി ഒരു വർഷം. സ്റ്റൈപ്പൻഡ് രണ്ടു വർഷത്തെ ട്രേഡിങ് പ്രതിമാസം 8050 രൂപയും ഒരു വർഷത്തെ ട്രേഡിന് 7700 രൂപയുമാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐ.ടി.ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപ്രന്റീസ്ഷിപ് പരിശീലനത്തിനായി www.apprenticeshipindia.gov.inൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.വിശദവിവരങ്ങൾ www.igcar.gov.inൽ ലഭിക്കും. ഒക്ടോബർ 13 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
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