Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightCareer Newschevron_rightആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ...
    Career News
    Posted On
    date_range 25 Sep 2024 1:15 AM GMT
    Updated On
    date_range 25 Sep 2024 1:15 AM GMT

    ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഐ.ടി.ഐ ട്രേഡ് അപ്രന്റിസ്

    text_fields
    bookmark_border
    • ഒഴിവുകൾ 198
    • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ 13നകം
    ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഐ.ടി.ഐ ട്രേഡ് അപ്രന്റിസ്
    cancel

    കൽപാക്കം ഇന്ദിര ഗാന്ധി ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഐ.ടി.ഐ ട്രേഡ് അപ്രന്റിസുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. (വിജ്ഞാപനം നമ്പർ IGCAR/03/2024). വിവിധ ട്രേഡുകളിലായി ആകെ 198 ഒഴിവുകളുണ്ട്. പരിശീലന കാലാവധി ഒരു വർഷം. സ്റ്റൈപ്പൻഡ് രണ്ടു വർഷത്തെ ട്രേഡിങ് പ്രതിമാസം 8050 രൂപയും ഒരു വർഷത്തെ ​​ട്രേഡിന് 7700 രൂപയുമാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐ.ടി.ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപ്രന്റീസ്ഷിപ് പരിശീലനത്തിനായി www.apprenticeshipindia.gov.inൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.വിശദവിവരങ്ങൾ www.igcar.gov.inൽ ലഭിക്കും. ഒക്ടോബർ 13 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Career NewsITI Trade Apprentice
    News Summary - ITI Trade Apprentice at Nuclear Research Centre
    Similar News
    Next Story
    X
    sidekick