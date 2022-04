By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് പി.​ജി കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​വേ​ശ​ന​പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ല​സ്ടു പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം (നി​ശ്ചി​ത ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ​യു​ള്ള എ​ച്ച്.​എ​സ്.​സി, സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ, ഐ.​സി.​എ​സ്.​ഇ, അം​ഗീ​കൃ​ത സം​സ്ഥാ​ന ബോ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ അം​ഗീ​കൃ​ത പ്ല​സ്ടു​വാ​ണ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന യോ​ഗ്യ​ത).

ഏ​പ്രി​ല്‍ 26 ആ​ണ് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി. മേ​യ് 21, 22 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ. ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം.​എ​സ്‌​സി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളാ​യ ബ​യോ​സ​യ​ന്‍സ്, ഫി​സി​ക്‌​സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം.​എ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് അ​വ​സ​രം. ഗ​വേ​ഷ​ണാ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ല്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​താ​ണ് പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി.

ഫി​സി​ക്‌​സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, ബ​യോ​ള​ജി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പ്ല​സ്ടു​വാ​ണ് ബ​യോ​സ​യ​ന്‍സ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത. ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം.​എ​സ്‌​സി ഫി​സി​ക്‌​സ്, ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം.​എ​സ്‌​സി കെ​മി​സ്ട്രി എ​ന്നി​വ​ക്ക് പ്ല​സ് ടു​വി​ന് ഫി​സി​ക്‌​സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു പു​റ​മെ മാ​ത്സ് കൂ​ടി പ​ഠി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ, പ്ല​സ്ടു​വി​ന് ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ 70 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നും ഒ.​ബി.​സി വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ 65 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നും എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​പി. ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ 60 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നും മു​ക​ളി​ൽ മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 60 ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ​യു​ള്ള പ്ല​സ്ടു​വാ​ണ് എം.​എ. ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് സ്റ്റ​ഡീ​സി​നു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത.

എ​ക്സി​റ്റ് ഓ​പ്ഷ​ൻ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം.​എ​സ് സി ​ഫി​സി​ക്സ്, ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം.​എ​സ് സി ​കെ​മി​സ്ട്രി, ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം.​എ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ദ്യ​ത്തെ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം എ​ക്സി​റ്റ് ഓ​പ്ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം.​എ​സ് സി ​ബ​യോ​സ​യ​ൻ​സി​ന് എ​ക്സി​റ്റ് ഓ​പ്ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. എ​ക്സി​റ്റ് ഓ​പ്ഷ​നു​ള്ള പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി എ​ക്സി​റ്റ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​സ്തു​ത വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബി​രു​ദ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ക്കും.

സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ഫി​സി​ക്‌​സ്, കെ​മി​സ്ട്രി എ​ന്നി​വ​ക്ക് 15 സീ​റ്റു​ക​ള്‍ വീ​ത​വും ബ​യോ​സ​യ​ന്‍സ്, ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ​ല്‍ സ്റ്റ​ഡീ​സ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് യ​ഥാ​ക്ര​മം 20, 30 സീ​റ്റു​ക​ള്‍ വീ​ത​വു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. കോ​ഴ്‌​സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്: 04942407345, 2407346

അ​പേ​ക്ഷ​ഫീ​സ് ഒ​രു വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ര​മാ​വ​ധി നാ​ലു പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​ഫീ​സ്. ജ​ന​റ​ൽ കാ​റ്റ​ഗ​റി: 550 രൂ​പ. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി: 240 രൂ​പ. അ​ധി​കം വ​രു​ന്ന ഓ​രോ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​നും 80 രൂ​പ വീ​തം അ​ട​ക്ക​ണം. പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും പ്രോ​സ്‌​പെ​ക്ട​സും admission.uoc.ac.in സൈ​റ്റി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഫോ​ണ്‍: 0494 2407016, 2407017.

Show Full Article

News Summary -

Integrated PG in Calicut university: Those awaiting Plus Two results can also apply