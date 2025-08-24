Begin typing your search above and press return to search.
    ഹിന്ദുത്വ, പുരാണ ആശയ പാഠ്യപദ്ധതി നെറ്റ്​, ജെ.ആർ.എഫ്​ പരീക്ഷകളിലേക്കും

    അ​ധ്യാ​പ​ന, ഗ​വേ​ഷ​ണ യോ​ഗ്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ​​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത പ​ഠ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​
    ഹിന്ദുത്വ, പുരാണ ആശയ പാഠ്യപദ്ധതി നെറ്റ്​, ജെ.ആർ.എഫ്​ പരീക്ഷകളിലേക്കും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശാ​സ്ത്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ, ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും പു​രാ​ണ​വും ഇ​തി​ഹാ​സ​വും കു​ത്തി​നി​റ​ച്ച പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി യു.​ജി.​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന കോ​ള​ജ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക യോ​ഗ്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ (നെ​റ്റ്,ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്) സി​ല​ബ​സി​ലേ​ക്കും. ​കെ​മി​സ്​​ട്രി പി.​ജി പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ലാ​ണ്​​ ​ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള യു.​ജി.​സി -സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ -നെ​റ്റ്, ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്​ പ​രീ​ക്ഷ​ക്കു​ള്ള മാ​തൃ​ക സി​ല​ബ​സ്​ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ലാ​ണ്​ പു​രാ​ണ, ഇ​തി​ഹാ​സ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    സി​ല​ബ​സി​ൽ പു​രാ​ത​ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ര​സ​ത​ന്ത്രം എ​ന്ന അ​ധ്യാ​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​രാ​ത​ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ലോ​ഹ​ശാ​സ്ത്രം, പു​രാ​ത​ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ കെ​മി​സ്​​ട്രി ​ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ൾ, ചൂ​ള​ക​ളും മ​റ്റ്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും, പു​രാ​ത​ന മ​രു​ന്ന്​ സ​​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും കെ​മി​സ്​​ട്രി സി​ല​ബ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കെ​മി​സ്​​ട്രി പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ന്‍റെ ആ​മു​ഖ പേ​ജി​ലാ​ണ്​ യു.​ജി.​സി​യു​ടെ ചി​ഹ്​​ന​ത്തി​ന്​ പ​ക​രം സ​ര​സ്വ​തി ദേ​വി​യു​ടെ ചി​ത്ര​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. കോ​ള​ജ്, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​കാ​നും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ചേ​രാ​നു​മു​ള്ള ദേ​ശീ​യ യോ​ഗ്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യാ​ണ്​ നെ​റ്റ്​/​ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്​ പ​രീ​ക്ഷ.

    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ട്​ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 20 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്​ നെ​റ്റ്​/​ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്​ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭാ​ഷ-​മാ​ന​വി​ക-​കോ​മേ​ഴ്​​സ്​ വി​ഷ​യ സ്​​ട്രീ​മു​ക​ളി​ലാ​യി 85 വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​ജി.​സി നെ​റ്റ്, ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്​ പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​യ​ൻ​സ്​ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ -യു.​ജി.​സി നെ​റ്റ്, ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്​ പ​രീ​ക്ഷ അ​ഞ്ച്​ സ്​​ട്രീ​മു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ സി​ല​ബ​സി​ൽ കൂ​ടി ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും പു​രാ​ണ, ഇ​തി​ഹാ​സ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ശാ​സ്ത്ര​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ശാ​സ്​​ത്ര​വു​മാ​യി ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഇ​ത്​ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​മാ​കും.

    ഇ​ത്​ ശാ​സ്ത്രീ​യ, മ​തേ​ത​ര പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന കേ​ര​ളം പോ​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കും. ഇ​ത​ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നെ​റ്റ്, ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്​ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സി​ല​ബ​സി​ലും ശാ​സ്ത്രീ​യ പി​ൻ​ബ​ല​മി​ല്ലാ​ത്ത ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തി​ക്കൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​മ്പ​ത്​ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​തൃ​ക പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ച​ട്ട​ക്കൂ​ടാ​ണ്​ ഇ​തി​ന​കം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി യു.​ജി.​സി വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ വൈ​കാ​തെ പു​റ​ത്തു​വ​രും. ബി​രു​ദ, ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​വ​ത്ക​ര​ണം എ​ന്ന മ​റ​വി​ലാ​ണ്​ ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ കു​ത്തി​നി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. ​

