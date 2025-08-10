Begin typing your search above and press return to search.
    10 Aug 2025 8:17 AM IST
    10 Aug 2025 8:17 AM IST

    തസ്തികമാറ്റ നിയമനം; 50 തികഞ്ഞവർക്കും യോഗ്യത പരീക്ഷ നിർബന്ധമെന്ന്

    യോഗ്യത നേടാനുള്ള സമയപരിധി ഒരുവർഷംകൂടി നീട്ടി
    തസ്തികമാറ്റ നിയമനം; 50 തികഞ്ഞവർക്കും യോഗ്യത പരീക്ഷ നിർബന്ധമെന്ന്
    കൊ​ച്ചി: താ​ഴ്ന്ന വി​ഭാ​ഗം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി ക്ല​ർ​ക്കാ​യി ത​സ്തി​ക​മാ​റ്റം വ​ഴി നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ നി​ശ്ച​യി​ച്ച യോ​ഗ്യ​താ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 50 വ​യ​സ്സ്​ തി​ക​ഞ്ഞ​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി സ​ർ​ക്കാ​ർ. അ​തേ​സ​മ​യം, യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​തി​ന്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഒ​രു​വ​ർ​ഷം കൂ​ടി നീ​ട്ടി.

    ഈ ​സ​മ​യ പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന​വ​രെ ഫ​ലം വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ പ​ഴ​യ ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​യ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ൽ.​ഡി ക്ല​ർ​ക്ക്, എ​ൽ.​ഡി ടൈ​പ്പി​സ്റ്റ്​ ത​സ്തി​ക​ക​ളു​ടെ പ​ത്ത്​ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ടെ​യും സീ​നി​യോ​റി​റ്റി​യു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴ്ന്ന വി​ഭാ​ഗം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​ ത​സ്തി​ക​മാ​റ്റം വ​ഴി നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ 2014ലാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​ൽ ക്ല​ർ​ക്ക്​ ത​സ്തി​ക​യി​ൽ ത​സ്തി​ക​മാ​റ്റം വ​ഴി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ മ​റ്റ്​ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം യോ​ഗ്യ​താ​പ​രീ​ക്ഷ കൂ​ടി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ 2023ൽ ​ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി. പൊ​ലീ​സ്​ വ​കു​പ്പി​ലെ താ​ഴ്ന്ന വി​ഭാ​ഗം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പൊ​ലീ​സ്​ പാ​ർ​ട്ട്-​ര​ണ്ട്​ പ​രീ​ക്ഷ​യും മ​റ്റ്​ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ മാ​ന്വ​ൽ ഓ​ഫ്​ ഓ​ഫി​സ്​ പ്രൊ​സീ​ജി​യ​ർ (എം.​ഒ.​പി) പ​രീ​ക്ഷ​യും പാ​സ്സാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പു​തി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ. മു​മ്പ്​ ത​സ്തി​ക​മാ​റ്റ നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക്​ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​ൻ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ള​വാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    മ​റ്റ്​ ത​ര​ത്തി​ൽ യോ​ഗ്യ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ തീ​യ​തി മു​ത​ൽ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത ആ​ർ​ജി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​മാ​യി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ത​സ്തി​ക​മാ​റ്റ നി​യ​മ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​മെ​ന്നും യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​ത്ത​വ​രെ മു​ൻ ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​തേ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​ധി മാ​ർ​ച്ച്​ 15ന്​ ​അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ള​വ്​ തേ​ടി ഒ​ട്ടേ​റെ നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ഭ​ര​ണ​പ​രി​ഷ്കാ​ര വ​കു​പ്പി​ന്​ ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം.

    TAGS:Kerala Governmentld clerkeligibility testKerala
    News Summary - government has rejected the demand to exempt those above 50 years of age from the eligibility test
