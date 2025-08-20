Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career News
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 10:00 AM IST

    ​‘ഗേ​റ്റ്’ തു​റ​ക്കാ​ൻ സ​മ​യ​മാ​യി

    • അ​േ​പ​ക്ഷാ പോ​ർ​ട്ട​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25ന് ​തു​റ​ക്കും
    • സ്കോളർഷിപ്പോടെ പഠിക്കാം, ഫെബ്രുവരിയിൽ പരീക്ഷ
    ​‘ഗേ​റ്റ്’ അ​ഥ​വാ ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് ആ​പ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഡ് ടെ​സ്റ്റ് ഇ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് പേ​രും പെ​രു​മ​യു​മു​ള്ള ദേ​ശീ​യ​ത​ല പ​രീ​ക്ഷ​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ​രീ​ക്ഷാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്/ ടെ​ക്നോ​ള​ജി/ ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ/ സ​യ​ൻ​സ്/ കോ​മേ​ഴ്സ്/ ആ​ർ​ട്സ്/ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റീ​സ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി​രു​ദ​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ജ്ഞാ​ന​വും പ്രാ​വീ​ണ്യ​വും ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലൂ​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ‘ ഗേ​റ്റ്’ സ്കോ​ർ നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഐ.​​ഐ.​ടി​ക​ൾ/ എ​ൻ.​ഐ.​ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്കം രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പോ​ടെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എം.​ടെ​ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലും ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പോ​ടെ ഡോ​ക്ട​റ​ൽ/ പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലും പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താം. ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗേ​റ്റ് സ്കോ​ർ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന​പ​ക്ഷം ചി​ല കേ​ന്ദ്ര പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ/ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്/ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റി ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ ജോ​ലി നേ​ടാം.

    ‘ഗേ​റ്റ്’ സ്കോ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ എം.​ടെ​ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 22 മാ​സ​ക്കാ​ലം പ്ര​തി​മാ​സം 12,400 രൂ​പ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. പി​എ​ച്ച്.​ഡി.​ക്ക് ആ​ദ്യ​ത്തെ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം പ്ര​തി​മാ​സം 37,000 രൂ​പ​യും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​മാ​സം 42,000 രൂ​പ വീ​ത​വും ധ​ന​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കും. ഗേ​റ്റ് സ്കോ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ, ഭാ​ര​ത് ഹെ​വി ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ​സ് (ടെ​ൽ), ബി.​പി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ൽ കോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്സ് ഇ​ന്ത്യ, ഗ്യാ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി, ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ എ​യ്റോ​നോ​ട്ടി​ക്സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​യി​ൽ, മ​സ​ഗോ​ൺ​ഡോ​ക്, നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​വേ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി, എ​ൻ.​പി.​സി.​എ​ൽ, എ​ൻ.​ടി.​പി.​സി, ഒ.​എ​ൻ.​ജി.​സി, പ​വ​ർ​ഗ്രി​ഡ് മു​ത​ലാ​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    ● ‘ഗേ​റ്റ് 2026’: പ​രീ​ക്ഷ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 7,8,14,15 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ​രീ​ക്ഷ ഇ​ക്കു​റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഐ.​ഐ.​ടി ഗു​വാ​ഹ​തി​യാ​ണ്. ‘ഗേ​റ്റ്’ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ പ്രോ​സ​സി​ങ് സി​സ്റ്റം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25ന് ​തു​റ​ക്കും. അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25 വ​രെ​യും പി​ഴ​യോ​ടു​കൂ​ടി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​റു​വ​രെ​യും സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കും.

    ഗേ​റ്റ് 2026ൽ 30 ​ടെ​സ്റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ളു​ണ്ട്. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കാം. ഓ​രോ പേ​പ്പ​റി​നും 100 മാ​ർ​ക്ക്. ജ​ന​റ​ൽ ആ​പ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഡ് (15 മാ​ർ​ക്കി​ന്) എ​ല്ലാ പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ​ക്കും പൊ​തു​വാ​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. ഗേ​റ്റ് ടെ​സ്റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ളും പ​രീ​ക്ഷാ ഘ​ട​ന​യും സി​ല​ബ​സും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ https://gate2026.iitg.ac.inൽ ​ല​ഭി​ക്കും. പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം മാ​ർ​ച്ച് 19ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. ഗേ​റ്റ് സ്കോ​റി​ങ് മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്രാ​ബ​ല്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഗേ​റ്റ് സ്കോ​റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ്, ഡോ​ക്ട​റ​ൽ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ത​ത് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ഥാ​സ​മ​യം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സ്: സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഒ​റ്റ പേ​പ്പ​റി​ന് 2000 രൂ​പ ന​ൽ​ക​ണം. വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും പ​ട്ടി​ക, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 1000 രൂ​പ മ​തി. 26 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​റു​വ​രെ പി​ഴ​യ​ട​ക്കം യ​ഥാ​ക്ര​മം 2500 രൂ​പ, 1500 രൂ​പ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഫീ​സ് ന​ൽ​ക​ണം. ര​ണ്ട് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​ട്ടി ഫീ​സ് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ● യോ​ഗ്യ​ത: എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്/​ടെ​ക്നോ​ള​ജി/​ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ/​സ​യ​ൻ​സ്/​കോ​മേ​ഴ്സ്/​ആ​ർ​ട്സ്/​ഹ്യു​മാ​നി​റ്റീ​സ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത ബി​രു​ദ​മെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കും 3/4/5 വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ‘ഗേ​റ്റ്-2026’​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    ● ടെ​സ്റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ: ഗേ​റ്റ്-2026​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ടെ​സ്റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഇ​വ​യാ​ണ്.​എ​യ്റോ​സ്​​പേ​സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് പ്ലാ​നി​ങ്, ബ​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി, സി​വി​ൽ, കെ​മി​ക്ക​ൽ, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഐ.​ടി, കെ​മി​സ്ട്രി, ​ഡേ​റ്റ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ, എ​ൻ​വ​യോ​​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഇ​ക്കോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് എ​വ​ലൂ​ഷ​ൻ, ജ്യോ​മാ​റ്റി​ക്സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ജി​യോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് ജി​യോ​ഫി​സി​ക്സ്, ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​​​ന്റേ​ഷ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ്, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ, മെ​റ്റ​ല​ർ​ജി​ക്ക​ൽ, നേ​വ​ൽ ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ​​മ​റൈ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, പെ​​ട്രോ​ളി​യം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഫി​സി​ക്സ്, പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ, സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ്,​​ ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫൈ​ബ​ർ സ​യ​ൻ​സ്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ​യ​ൻ​സ​സ്, ഹ്യു​മാ​നി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ്, ലൈ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ​സ്.

